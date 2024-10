Three Days Grace: Adam Gontier steigt wieder ein

Three Days Grace bekommen Zuwachs — und zwar von einem alten Bekannten. Ab sofort ist Originalfrontmann Adam Gontier wieder mit von der Partie. Der 46-Jährige war 2013 bei den Heavy-Rockern ausgestiegen. Sein Nachfolger Matt Walst bleibt jedoch ebenfalls in der Band. Die beiden teilen sich die Gesangs-Parts fortan einfach auf.

Doppelt hält besser

Die Rückkehr von Gontier hatte sich schon abgezeichnet, da Three Days Grace Anfang der Woche eine Sprachnachricht gepostet hatten, in der Adam Matt sagte, dass er „bald im Studio“ sein werde: „Kannst du einfach allen Bescheid geben?“ Nun kommentiert Gontier sein Comeback wie folgt: „Ich finde, es lief nahtlos und besser, als wir es erwartet haben. Es ist wie, als wären wir wieder zusammen in einen Raum gegangen und hätten dort weitergemacht, wo wir aufgehört haben.“

Doch damit nicht genug: Im zugehörigen Post in den Sozialen Medien verkündeten Three Days Grace, dass sie mit Gontier und Walst schon fleißig an einem neuen Studiowerk geschraubt haben. Darüber hinaus gibt auch Matt Walst seinen Senf zum neuen alten Band-Mitglied: „Es hat so viel Spaß gemacht und war so inspirierend, dieses Album zu machen. Somit kombinieren wir zwanzig Jahre Three Days Grace und machen etwas, das keine Band jemals zuvor getan hat. Ich freue mich für die Fans, wenn sie es hören.“ Die Gruppe kam im April 2023 zum ersten Mal mit Adam zusammen — beim Konzert in Huntsville, Alabama stand Gontier mit auf der Bühne. Im Vorprogramm von Shinedown sang der Musiker die Klassiker vom 2006er-Album ONE-X ‘Never Too Late’ und ‘Riot’.

