Wie inzwischen hinlänglich bekannt ist, findet am 5. Juli dieses Jahres das Ein-Tages-Festival „Back To The Beginning“ in Birmingham statt, bei dem Ozzy Osbourne und Black Sabbath ihren Bühnenabschied zelebrieren. Neben zahlreichen anderen Gästen wird auch Disturbed-Fronter David Draiman mit von der Partie sein, um den Heavy Metal-Veteranen seinen Tribut zu zollen.

Ehrfurcht

Im Gespräch mit Full Metal Jackie wurde Draiman nun gefragt, was er bei früheren Tourneen mit Ozzy Osbourne beobachtet und mitgenommen hat. „Sehr viel“, antwortet der Sänger. „Ozzy ist der Pate des Metal. Er ist für uns alle wie ein Vater. Ich liebe den Mann und seine Familie. Ich könnte keinem Menschen auf diesem Planeten mehr Ehrfurcht entgegenbringen.“ Dann gibt er eine Anekdote aus der Vergangenheit zum Besten.

Inspiration

Der Prince Of Darkness habe an jenem Tag Stimmprobleme gehabt. Nach einer Pause, einem Spray und ein wenig Gurgeln „kam er wieder heraus und fing an, es rauszuschmettern. Es war, als hätte er den Frosch, der sich in seiner Kehle befand, durchgedrückt. Sein Gesicht leuchtete auf und die Energie veränderte sich sofort. Am Ende beendete er nicht nur das Set, sondern spielte, glaube ich, noch weitere 15 oder 20 Minuten. Das war inspirierend – das war es wirklich.“

