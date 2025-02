Black Sabbath treten ein letztes Mal live auf

Es ist noch nicht vorbei, bis die fette Dame gesungen hat — lautet eine Redensart. Und in diesem Fall ist Ozzy Osbourne besagte Lady. Die Heavy Metal-Ikone kämpfte zuletzt bekanntlich mit seiner Gesundheit (insbesondere mit Rückenproblemen) und wünschte sich nichts sehnlicher, als sich live von seinen Fans zu verabschieden. Am besten in seiner Heimatstadt Birmingham. Und genau diesen Wunsch erfüllen ihm nun Black Sabbath.

Finaler Paukenschlag

So haben die Stromgitarrenlegenden ein Ein-Tages-Festival unter dem Titel „Back To The Beginning“ angesetzt. Die Chose am 5. Juli im Birminghamer Villa Park wird Ozzy Osbournes (und auch Black Sabbaths) finales Konzert darstellen. Der Clou: Das Quartett steht dabei in Originalbesetzung auf der Bühne. Sprich: Neben Ozzy sind Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler sowie Schlagzeuger Bill Ward dabei, der bei der Abschiedstournee aus Fitness-Gründen nicht mit von der Partie war. Die Herren spielen damit zum ersten Mal seit zwanzig Jahren wieder gemeinsam eine Liveshow.

Doch damit nicht genug: Neben den Sets von Black Sabbath und Ozzy Osbourne geben sich zahlreiche weitere Hochkaräter aus der Welt des Metal die Ehre. So drehen Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax und Mastodon ihre Verstärker in Birmingham auf. Des Weiteren gibt es Gasteinlagen von Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan & Slash (Guns N’ Roses), Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Jake E. Lee, Jonathan Davis (Korn), K.K. Downing, Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Scott Ian (Anthrax), Sleep Token II (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), Tom Morello (Rage Against The Machine), Wolfgang Van Halen und Zakk Wylde. Weitere Namen sollen in Bälde verkündet werden.

Ozzy Osbourne kommentiert das Event wie folgt: „Es ist Zeit für mich, zurück zum Anfang zu gehen… Zeit für mich, dem Ort, an dem ich geboren wurde, etwas zurückzugeben. Ich fühle mich so gesegnet, dies mit der Hilfe von Leuten zu machen, die ich liebe. Birmingham ist die wahre Heimat des Metal. Für immer Birmingham.“ Tom Morello fungiert bei dem Ganzen offenbar als musikalischer Direktor. Der Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, den 14. Februar 2025 um 11 Uhr deutscher Zeit auf LiveNation.co.uk.

