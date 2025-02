Ozzy Osbourne wird nur „kleine Stückchen“ beitragen

Ozzy Osbourne und Black Sabbath wollen es bekanntlich noch ein letztes Mal wissen. Am 5. Juli in Birmingham laden die Heavy Metal-Veteranen zum „Back To The Beginning“-Event ein, bei dem sich namhafte Supportacts wie Metallica, Slayer, Pantera, Mastodon, Gojira oder Anthrax die Live-Ehre geben. Vom „Prinz der Dunkelheit“ selbst braucht man indes nicht zu erwarten, dass er ein komplettes Solo- und ein ganzes Black Sabbath-Set spielt.

Dies gab der 76-Jährige in seiner Radiosendung bei SiriusXM zu Protokoll. „Ich plane nicht, ein Set mit Black Sabbath zu machen, aber ich mache kleine Stückchen mit ihnen. Ich mache, was ich kann, wo ich mich wohl fühle.“ Der an Parkinson laborierende Musiker führte überdies zu seinen Rückenproblemen aus: „Ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Wenn du morgens aufstehst, springst du einfach aus dem Bett. Ich muss mein Gleichgewicht halten, aber ich bin nicht tot. Ich mache immer noch aktiv Dinge.“

Womöglich muss Ozzy Osbourne irgendwer in Birmingham auf die Bühne fahren, denn laut seiner Gattin Sharon und ihm selbst kann er derzeit nicht gehen, wobei singen gar kein Problem sei. In einem Interview bei der britischen Zeitung The Sun gab Sharon Osbourne zu Protokoll: „Ozzy Osbourne ist sehr glücklich darüber, zurückzukommen, und deswegen sehr emotional. Parkinson ist eine fortschreitende Krankheit. Es ist nicht etwas, das man stabilisieren kann. Es wirkt sich auf verschiedene Teile des Körpers aus und bei ihm auf seine Beine. Aber seine Stimme ist so gut, wie sie immer war.“

Darüber hinaus hat Ozzy Osbourne vergangene Woche selbst bei SiriusXM über seine gesundheitliche Verfassung geplaudert. „Ich habe es nach 2025 geschafft. Ich kann nicht laufen, aber weißt du, was ich mir während der Weihnachtsfeiertage gedacht habe? Trotz all meiner Unmutsäußerungen bin ich noch immer am Leben. Ich mag am Jammern darüber sein, dass ich nicht gehen kann. Doch wenn ich den Weg zurückschaue, sehe ich Leute, die nicht halb so viel wie ich gemacht haben.“