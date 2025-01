Black Sabbath: Alle Mitglieder werden „Freeman of Birmingham”

Vor einigen Wochen wurde eine Kampagne ins Leben gerufen, die Ozzy Osbourne die höchste Auszeichnung seiner Heimatstadt verleihen soll. Doch nicht nur ihm. Jedes einzelne Originalmitglied von Black Sabbath soll künftig den Titel „Freeman of Birmingham“ tragen. Am Dienstag, den 28. Januar soll dem Stadtrat ein Bericht vorgelegt werden, in dem empfohlen wird, dass Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward gleichermaßen ausgezeichnet werden.

Ein wichtiger Teil der Geschichte

Cllr Sharon Thompson, stellvertretende Vorsitzende des Stadtrats, sagt: „Birmingham hat eine fantastische Musikkultur, und Black Sabbath sind ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Eine Pionier-Band, die noch immer die Musiker von heute beeinflusst. Sie sind zum Synonym für die Stadt geworden und waren während ihrer phänomenalen Karriere wahre Botschafter.“ Thompsons Meinung nach wäre die Verleihung „die perfekte Art, sich für alles zu bedanken, was sie für die Stadt getan haben.“

Auch die Auserwählten haben sich zu Wort gemeldet. So kommentiert Tony Iommi: „Ich bin überglücklich! Was für eine große Ehre, City Freeman zu sein. Mir ist bewusst, dass nur sehr wenige verliehen werden. Es verbindet uns mit der reichen Geschichte unserer Heimatstadt Birmingham, und das ist fantastisch. Ich bin zutiefst dankbar für die Anerkennung.“ Bill Ward sagt: „Vielen Dank an Oberbürgermeister und Stadtrat von Birmingham. Eine feierliche Verbeugung für unsere legendären Fans. Lang lebe Black Sabbath.“

Brummies

Geezer Butler bedankt sich ebenfalls für die Ehre und erzählt: „Als ich in Aston (Vorort von Birmingham – Anm.d.Aut.) aufgewachsen bin, hätte ich mir keine bessere Kindheit wünschen können, mit erstklassigen Schulen, freundlichen Nachbarn und lebenslangen Freunden und natürlich die beste Fußballmannschaft der Welt, Aston Villa. Birmingham hat der Welt einige der großartigsten Erfindungen und Innovationen beschert, in Wissenschaft, Industrie, Kunst, Literatur, Musik und allen Lebensbereichen. Ohne Birmingham wäre die Welt ein viel ärmerer Ort. Vielen Dank, liebe Brummies, für diese erstaunliche Ehre.“ Brummie ist übrigens schlicht die Bezeichnung für jemanden, der aus Birmingham kommt.

