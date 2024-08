Mike Portnoy: Rückkehr zu Dream Theater war nicht schwierig

Mike Portnoy mit Sons Of Apollo im The Fillmore am 26. Januar 2020 in San Francisco.

Dass Dream Theater sehr froh über die Rückkehr von Originalschlagzeuger Mike Portnoy sind, ist längst kein Geheimnis. Die Art und Weise, wie Mike Mangini nach zwölf Jahren Trommelei abgesägt wurde, war unterdessen sehr abrupt. Nichtsdestotrotz scheint derzeit alles genau so zu sein, wie es sein soll. Nur war es für Portnoy anfangs ein komisches Gefühl, seinen alten Platz wieder einzunehmen.

Empfehlung der Redaktion Mike Portnoy: Arbeit am neuen Dream Theater-Album läuft großartig Progressive Metal Seit seiner Rückkehr zu Dream Theater war Schlagzeuger Mike Portnoy nicht untätig. Die Aufnahmen zum neuen Album scheinen gut voranzugehen. Im Gespräch mit dem spanischen Magazin Mariskal Rock sollte Mike Portnoy eine schwierige Sache bezüglich seiner Rückkehr zu Dream Theater nennen. Ohne groß darüber nachzudenken, antwortete er: „Ich würde nicht sagen, dass es schwierig war. Es lief sehr reibungslos und die Jungs haben dafür gesorgt, dass ich mich sofort wieder zu Hause gefühlt habe.“ Immerhin hat die Heimkehr 13 Jahre gedauert, was unterschiedliche Gefühle bei dem Schlagzeuger ausgelöst hat.

Rollenwechsel

„Ich musste mich jedoch erst daran gewöhnen, der neue Typ in einer Band zu sein, die ich als Teenager mitgegründet habe. Für mich eine Art Übergang von der Rolle des Anführers, wie ich es damals war, als ich die Band verließ. Jetzt muss ich irgendwie wieder in die Chemie zurückfinden und die Tatsache respektieren, dass sie das seit 13 Jahren ohne mich gemacht haben und vielleicht neue Wege gefunden haben, Dinge zu tun und Entscheidungen zu treffen. Also ich würde nicht sagen, dass es schwierig war. Aber ich musste meiner Rolle als Neuling großen Respekt entgegenbringen und meinen Weg zurück in das Gefüge der Band finden.“

Empfehlung der Redaktion Dream Theater: Jordan Rudess froh über Portnoy-Rückkehr Progressive Metal Vergangenes Jahr kehrte Originalschlagzeuger Mike Portnoy zurück zu Dream Theater. Keyboarder Jordan Rudess schwärmt nun in den höchsten Tönen. Erst vor wenigen Wochen verkündete Jordan Rudess, wie froh die Band sei, Mike Portnoy zurückzuhaben. „Seit Mike zurück ist, hat man einfach das Gefühl, dass etwas fehlte“, sagte der Keyboarder in einem Interview, und nennt seinen Kollegen unter anderem „außergewöhnlich“ und „leidenschaftlich“. Auch Rudess gibt an: „Es fühlte sich einfach so an, als würde er nach Hause kommen.“ Anscheinend war der Zeitpunkt genau richtig, denn Dream Theater werkeln gerade an einem neuen Album. Und laut Portnoy läuft es bislang „absolut großartig“.

