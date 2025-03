auch interessant

Schlagzeuger Frank Ferrer ist bekanntlich jüngst bei Guns N’ Roses ausgestiegen. Während die Fans noch Rückkehrszenarien über Matt Sorum und Steven Adler schmiedeten, hatten Axl Rose, Slash, Duff McKagan und Co. jedoch längst Felle mit Snares gemacht und ihren eigenen Plan umgesetzt. Die Sleaze-Rocker verkündeten den neuen Mann an den Drums: Isaac Carpenter.

Kein alter Bekannter

Manch einer mag sich nun fragen: „Isaac wer? Ich kenn’ nur Chris Isaac…“ Jenen Leuten sei verklickert, dass Herr Carpenter kein unbeschriebenes Blatt ist und unter anderem schon bei Alternative- und Hard Rock-Bands beziehungsweise Künstlern wie Loudermilk, Duff McKagan’s Loaded, Awolnation, Adam Lambert und A Perfect Circle die Becken verdroschen hat. Des Weiteren arbeitete der 45-Jährige als Studiomusiker für Film- und Fernsehproduktionen. Von 31. März bis 31. Juli 2025 sitzt der US-Amerikaner bei der anstehenden „Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things“-Tour nun also zum ersten Mal bei Guns N’ Roses hinter der Schießbude.

Von Frank Ferrer verabschiedeten sich die Gunners wie folgt: „Guns N’ Roses geben das einvernehmliche Ausscheiden von Frank Ferrer, dem dienstältesten Schlagzeuger der Band, bekannt.“ Ferner danke man ihm „für seine Freundschaft, seine Kreativität und seine starke Präsenz in den letzten 19 Jahren und wünscht ihm viel Erfolg für das nächste Kapitel seiner musikalischen Reise. Frank stieß zum ersten Mal während einer Show im Juni 2006 zu GNR und unterstützte die Rhythmusgruppe während der folgenden Tourneen, einschließlich der letzten Tourneen mit dem wiedervereinigten Trio Axl Rose, Slash und Duff McKagan.“

Guns N’ Roses live 2025

23.05. SA-Riyadh, Kingdom Arena

27.05. AE-Abu Dhabi, Etihad Arena

30.05. GE-Shekvetili, Shekvetili Park

02.06. TR-Istanbul, Tüpraş Stadyumu

06.06. PT-Coimbra, Estádio Cidade de Coimbra

09.06. ES-Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

12.06. IT-Florenz, Firenze Rocks

15.06. HR-Hradec Kralove, Rock For People

18.06. Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

20.06. München, Olympiastadion

23.06. GB-Birmingham, Villa Park

26.06. GB-London, Wembley Stadion

29.06. DK-Aarhus, Eskelunden

02.07. NO-Trondheim, Granasen Ski Centre

04.07. SE-Stockholm, Strawberry Aerna

07.07. FI-Tampere, Ratina Stadion

10.07. LT-Kaunas, Darius and Girenas Stadion

12.07. PL-Warschau, PGE Narodowy

15.07. HU-Budapest, Ferenc Puskas Stadion

18.07. RS-Belgrad, USCE Park

21.07. BG-Sofia, Vasil Levski Stadion

24.07. AT-Wien, Ernst Happel Stadion

28.07. LU-Luxemburg, Luxemburg Open Air

31.07. Wacken, Wacken Open Air

GN’R-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.