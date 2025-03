auch interessant

Ursprünglich sollte Frank Ferrer 2006 nur für eine Weile bei Guns N’ Roses einspringen, da der damalige Schlagzeuger Bryan Mantia bei seiner schwangeren Frau sein wollte. Ferrer wurde allerdings schnell festes Band-Mitglied und blieb 19 Jahre. Nun ist er raus. Laut der offiziellen Meldung von Axl Rose und Co. sei die Trennung jedoch „einvernehmlich“ vonstatten gegangen.

Abschied & Dank

Via Social Media schreiben die Hard-Rocker (oder vermutlich eher das Management): „Guns N’ Roses geben das einvernehmliche Ausscheiden von Frank Ferrer, dem dienstältesten Schlagzeuger der Band, bekannt.“ Ferner danke man ihm „für seine Freundschaft, seine Kreativität und seine starke Präsenz in den letzten 19 Jahren und wünscht ihm viel Erfolg für das nächste Kapitel seiner musikalischen Reise. Frank stieß zum ersten Mal während einer Show im Juni 2006 zu GNR und unterstützte die Rhythmusgruppe während der folgenden Tourneen, einschließlich der letzten Tourneen mit dem wiedervereinigten Trio Axl Rose, Slash und Duff McKagan.“

Empfehlung der Redaktion Duff McKagan: Guns N‘ Roses wollen neue Musik aufnehmen Hard Rock Laut Duff McKagan könnte es in Zukunft vielleicht wirklich etwas mit neuer Musik von Guns N' Roses werden. In einem Interview bestätigte er, dass die Band diesbezüglich einen Plan habe. Seinen letzten Auftritt mit Guns N’ Roses absolvierte Ferrer am 5. November 2023 in Mexiko. Begleitend zum eigentlichen Post heißt es noch: „Danke dir, Frank. Für die Freundschaft, die Kreativität und die beständige Präsenz in den letzten 19 Jahren.“ Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch unklar. Allzu lange sollte eine Bekanntmachung jedoch nicht dauern, immerhin steht die nächste Guns N’ Roses-Show schon am 1. Mai in Incheon, Südkorea an.

Unterdessen werden natürlich Fan-Stimmen laut. Während sich die einen Matt Sorum zurückwünschen, rufen andere nach Steven Adler. Adler saß von 1985 bis 1990 am Schlagzeug, und Sorum war dessen direkter Nachfolger, bis auch er 1997 die Band verließ. Es folgten Josh Freese (1997–1999) und Bryan Mantia (2000–2006), bis Frank Ferrer schließlich die Drumsticks übernahm. Welche Pläne er nun verfolgt, bleibt ebenfalls abzuwarten. Bislang hat sich der sympatische Schlagzeuger selbst noch nicht zur Trennung geäußert. Diesen Sommer sind Guns N’ Roses auch wieder in Deutschland zu Gast. Mal schauen, wer dann den Takt angibt.

