Guns N‘ Roses wünschen sich neue Musik

In einem Interview mit SiriusXM’s Trunk Nation ließ Duff McKagan, Bassist von Guns N’ Roses, auf neue Musik hoffen. Zwar veröffentlichten Slash, Axl und Duff erst 2022 eine EP namens HARD SKOOL – allerdings war die Hälfte der vier Songs schon Schnee von gestern. Dass die Band ein ganzes Album veröffentlicht hat, ist schon ganze 16 Jahre her.

„Es gibt definitiv den Wunsch und auch einen Plan für neue Musik“, bestätigte Duff McKagan im Gespräch mit Eddie Trunk. Schon zuvor redete Duff in Interviews über neue Musik und bestätigte sogar, dass solche schon geschrieben sei. Allerdings sei sich die Band nicht sicher, in welchem Format sie die Musik veröffentlichen will – nur als Singles oder als richtiges Album.

Duff McKagan liebte die Tour

Guns N’ Roses, die seit ihrem letzten Auftritt auf dem Hell & Heaven Metal Fest in Mexiko im November 2023 nicht mehr live gespielt haben, schätzen sich laut dem Bassisten dafür allerdins glücklich über ihre ausnahmslos positiven Bühnenerfahrungen. „Man kann auf Tournee gehen und Höhen und Tiefen erleben. Bei uns ist das nicht der Fall. Jeder Gig ist etwas Besonderes,“ erklärt der Bassist und verweist darauf, dass Band und Crew auch bei längeren Tourneen eine enge Bindung behalten. So beschreibt McKagan das Tour-Finale in Mexiko-Stadt als „riesiges Highlight“ und betont auch die unvergesslichen Auftritte zuvor im Hollywood Bowl, bei denen The Black Keys als Vorband auftraten. „Das war mal eine ganz andere Show“, sagt er. „Wirklich cool. Wir wollten einfach nicht aufhören.“

Allerdings hätten sie nun definitiv eine Pause einlegen müssen: „Ich musste meinem Körper zuhören. Ich musste mich ausruhen. So viele Stunden auf der Bühne, so viel Reisen. Ich musste einfach auf meinen Körper hören.“ Während Slash, der Gitarrist von Guns N’ Roses, bereits einige Wochen später erneut tourte, entschied sich McKagan dafür, seine Zeit etwas entspannter zu gestalten. „Ich sagte ihm: ‚Gut für dich. Ich geh nach Hawaii.‘“

