Slash: „2025 dreht sich ganz um Guns N’ Roses.“

Guns N’ Roses-Saitenvirtuose Saul Hudson aka Slash gibt derweil laufend Interviews, um Werbung für sein aktuelles Blues-Soloalbum ORGY OF THE DAMNED zu machen. So sprach der 58-Jährige jüngst auch mit Chuck Armstrong im Rahmen des ‘Loudwire Nights’-Podcasts. Dabei eröffnete der Musiker, dass kommendes Jahr seine Haupt-Band an erster Stelle stehen wird.

Im Zeichen von Knarren & Rosen

Das Gespräch kam darauf, was für Slash nach der Veröffentlichung von ORGY OF THE DAMNED und der zugehörigen Konzertreise als Nächstes ansteht. Dazu sagte der Lockenkopf: „Ich gehe mit den Conspirators ins Aufnahmestudio. Wir versuchen, eine neue Platte fertig zu bekommen. Und danach — 2025 dreht sich komplett um Guns N’ Roses. Wir versuchen hier ein paar Sachen zum Laufen zu kriegen. Ich denke, es wird eine kleine Tournee zur Sommerzeit im kommenden Jahr geben. Jedenfalls habe ich hierzu ein Gerücht gehört, also wird der Fokus darauf liegen.“

In einem anderen Interview bezüglich ORGY OF THE DAMNED sollte Slash erklären, wieso sein Guns N’ Roses-Kollege Axl Rose nicht auf der Scheibe vertreten sei. Diesen Umstand begründete der Zylinderträger wie folgt: „Es war mein eigenes Nebenprojekt, also habe ich meine eigenen Leute nicht miteinbezogen. Guns N’ Roses versuchen ihre eigene Platte zu machen, und ich arbeite in dieser Funktion mit ihnen zusammen. Das involviert sie aber nicht in alles, was ich tue.“ Wenn die Gunners 2025 also in irgendeiner Form wieder aktiv sein werden, kann es gut sein, dass wir dann auch neue Musik von ihnen — in welcher Form auch immer — zu hören bekommen.

