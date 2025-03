auch interessant

Seitdem 2020 OBSIDIAN erschienen ist, warten Fans auf musikalischen Nachschub von Paradise Lost. Zwischendurch – genauer 2023 – gab es eine Neuauflage von ICON anlässlich des 30. Jubiläums der Platte. Kurz nach der Veröffentlichung erklärte Sänger Nick Holmes gegenüber Metal Global, dass die Band intensiv an neuen Liedern arbeite und er hoffe, dass sie 2024 aufgenommen werden können.

Was lange währt…

Das war wohl der Fall. Immerhin wurde Lead-Gitarrist Gregor Mackintosh kürzlich von Chiles PowerOfMetal nach dem Stand der Dinge gefragt. Dieser bestätigt, dass das Album „bereits zur Hälfte aufgenommen“ sei. Weiterhin erklärt er: „Nächste Woche fahre ich nach Schweden, um die Gesangsaufnahmen fertigzustellen. Dann mischen und mastern wir es und geben es dann dem Label. Und ich denke, es kommt ungefähr im September heraus. Also ja, es ist fast fertig.“

Empfehlung der Redaktion Paradise Lost arbeiten intensiv an neuem Album Gothic Metal Die Gothic-Metaller Paradise Lost arbeiten schon an ihrem nächsten Album. Sänger Nick Holmes erklärt, was ihm dabei wichtig ist. Seit 1990 haben Paradise Lost 16 Studioalben veröffentlicht, zwischen denen stets maximal drei Jahre lagen. Das neueste Werk hat nun etwas mehr Zeit in Anspruch genommen als anfangs gedacht. So meint Mackintosh: „Es war die längste Zeit, die wir je zwischen den Alben hatten. Das liegt auch irgendwie an der Pandemie… Shit happens. Aber ja, hoffentlich erscheint es dieses Jahr im September oder Oktober.“

Unterbrechungen

Wie Nick Holmes in bereits erwähntem Interview von 2023 berichtete, habe die Band die Arbeiten wegen anstehender Auftritte auch immer wieder unterbrechen müssen. „Wir haben angefangen, an einigen Songs zu arbeiten. Dann begann die Sommer-Festivalsaison, und es ging irgendwie in den Festivals unter. Es ist schön, eine Phase der Freizeit zu haben, in der man schreiben kann, weil es schwer ist, den Fokus auf eine Sache zu behalten, wenn man ständig eine Tasche packen und ins Flugzeug steigen muss, um eine Show zu absolvieren. Oder man ständig für die Auftritte proben muss. Es ist einfach schön, sich Zeit dafür nehmen zu können.“

