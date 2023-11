Paradise Lost arbeiten intensiv an neuem Album

Album soll 2024 geschrieben sein

Paradise Lost bleiben nach den Auftritten im Sommer nicht untätig. Fans der Gothic Metal-Meister dürfen sich auf das nächste Jahr freuen, denn wie Nick Holmes in einem Interview mit dem portugiesischen Metal Global erzählt, sollten zumindest die Schreibarbeiten an einem neuen Album 2024 abgeschlossen sein. Anscheinend arbeitet die Band schon seit einigen Monaten intensiv an einem Nachfolger für das 2020 erschienene OBSIDIAN:

„Wir haben angefangen, an einigen Songs zu arbeiten“, erläutert der Sänger. „Dann begann die Sommer-Festivalsaison, und es ging irgendwie in den Festivals unter. Es ist schön, eine Phase der Freizeit zu haben, in der man schreiben kann, weil es schwer ist, den Fokus auf eine Sache zu behalten, wenn man ständig eine Tasche packen und ins Flugzeug steigen muss, um eine Show zu machen. Oder man ständig für die Auftritte proben muss. Es ist einfach schön, sich Zeit dafür zu nehmen zu können.

Hoffentlich können wir zu Beginn des nächsten Jahres ein paar Monate Freizeit haben, damit wir tatsächlich mehr am Album arbeiten können. Aber wir haben schon einige Songs fertig. Ich denke, wir haben ein paar Songs geschrieben. Ob das Album nächstes Jahr aufgenommen wird, weiß ich nicht, aber hoffentlich wird es zumindest geschrieben sein.“

Bei Paradise Lost geht es nicht um Geschichten

Wenn es um das Schreiben der Texte und der Gesangsmelodie eines Songs geht, mag es der Paradise Lost-Frontmann gerne kompliziert. Am besten ist es für ihn, wenn die Musik bereits in groben Zügen festgelegt ist – und er sie sozusagen als Sprungbrett für den Rest nutzen kann.

„Ich mag es, wie Texte, wie Worte an bestimmten Stellen von Liedern klingen“, erklärt Nick. „Und das ist immer etwas, was ich bei bestimmten Bands im Lauf der Jahre bewundert habe. Ich interessiere mich nicht besonders dafür, Geschichten in Liedern zu hören. Es geht für mich mehr darum, wie die Lieder mit den Worten an einem bestimmten Moment zusammen mit der Musik klingen.“

