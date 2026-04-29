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Europe kündigen neues Studioalbum an

Europe-2026
Europe 2026
Foto: PR, Andy Ford. All rights reserved.
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Europe melden sich neun Jahre nach WALK THE EARTH mit neuer Musik. Mit der ersten Single-Auskopplung kommt sogleich die Albumankündigung.
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Europe scheinen derzeit zu Höchstform aufzulaufen. Die schwedischen Hard-Rocker haben in den vergangenen Monaten ein neues Album aufgenommen, feilen an einer Band-Dokumentation und zelebrieren obendrein dieses Jahr das 40. Jubiläum ihres Erfolgsalbums THE FINAL COUNTDOWN.

Namhafte Gäste

Bevor die Geburtstagsfeierlichkeiten am 30. September in Glasgow starten, veröffentlicht das Quintett am 25. September das zwölfte Studioalbum. COME THIS MADNESS heißt das gute Stück, das via Silver Lining Music erscheint. Darauf sollen auch Gastbeiträge von Tobias Forge (Ghost) und Michael Åkerfeldt (Opeth) zu hören sein. Jedoch ist noch nicht bekannt, an welchen der elf Songs die beiden mitgewirkt haben.

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COME THIS MADNESS-Tracklist

  1. One On One
  2. The Cult Of Ignorance
  3. Come This Madness
  4. This Time Of Year
  5. In A Different World
  6. Scandinavian Eyes
  7. Takin’ It Back
  8. In The Absence Of Grace
  9. The Angels Must Have Flown
  10. The Devil’s Back
  11. Nothing Can Follow This

Die Eröffnungsnummer ‘One On One’ ist bereits als Single veröffentlicht worden. Und auch hier ist ein besonderer Gast mit von der Partie. Schauspieler Peter Stormare (‘Fargo’, ‘The Big Lebowski’, ‘Minority Report’, ‘Armageddon’) verkörpert im Musikvideo die zentrale Figur. „Wir wussten schon immer, dass Peter Rock-Musik liebt, und als sein Name fiel, hat es sich einfach richtig angefühlt“, erklärt Frontmann Joey Tempest. „Wir wollten das Ganze aus einem anderen Blickwinkel angehen – reduzierter und unerwarteter.“ Regie führte Patric Ullaeus.

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„‘One On One’ ist definitiv einer meiner Lieblings-Songs des Albums“, meint Tempest weiter. „Die Energie und das Feeling sind frisch, und manche Melodien erinnern mich an die Anfänge. Textlich ist es vielleicht nicht ganz so eskapistisch wie die frühen Europe. Die Texte spiegeln unsere heutige Zeit wider. Seit ‘One On One’ nur ein Demo war, haben wir daran festgehalten, nie aufgegeben und es zu dem gemacht, was es ist: ein mitreißender, klassischer Hard Rock-Song.“

Europe live

Vielleicht präsentieren Europe bei den anstehenden Live-Auftritten auch etwas vom neuen Material – wenn nicht auf der Jubiläumstournee, dann womöglich beim diesjährigen Wacken Open Air am 30. Juli. Zur Übersicht folgen noch einmal die DACH-Termine.

 „The Final Countdown 40th Anniversary Tour“

  • 12.10. CH-Lausanne, Salle Métropole
  • 13.10. CH-Zürich, Volkshaus
  • 16.10. Stuttgart, Liederhalle
  • 17.10. A-Wien, Gasometer
  • 19.10. Berlin, Admiralspalast


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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