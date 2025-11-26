Kaum zu glauben, aber es ist wirklich wahr: 2026 wird es 40 Jahre her sein, dass Europe ihr bahnbrechendes Album THE FINAL COUNTDOWN veröffentlicht haben. Um diesen Meilenstein gebührend zu zelebrieren, machen sich die Schweden auf eine Jubiläumskonzertreise auf — zur „The Final Countdown 40th Anniversary Tour“.

Bravourstück

In diesem Rahmen drehen Europe 19 Mal ihre Verstärker in insgesamt zwölf Ländern auf — und zwar in Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Italien, Österreich, Polen, Dänemark, Schweden, Norwegen und Deutschland. Hierzulande geben sich Frontmann Joey Tempest, Gitarrist John Norum, Bassist John Levén, Keyboarder Mic Michaeli sowie Schlagzeuger Ian Haugland im Oktober 2026 in Stuttgart und Berlin die Live-Ehre.

Erschienen im Jahr 1986, machte THE FINAL COUNTDOWN Europe vom einen Moment auf den anderen zu internationalen Superstars. Der Titel-Track erreichte in 26 Ländern die Spitze der Singlecharts. Darüber hinaus blieb das dritte Studioalbum der Hard-Rocker 60 Wochen lang in den US-amerikanischen Billboard Charts. Zudem hält der Erfolg auch im digitalen Zeitalter an: Das Quintett war 2022 die erste schwedische Band, die ein Musikvideo mit einer Milliarde Streams bei YouTube hatte — inzwischen liegt ‘The Final Countdown’ bei knapp 1,4 Milliarden Aufrufen.

Das wird fantastisch

Sänger Joey Tempest kommentiert die Jubiläumstournee: „Von einem Augenblick auf den anderen sind 40 Jahre vergangen. Und wir werden THE FINAL COUNTDOWN erst zum zweiten Mal in unserer Karriere in voller Länge aufführen — zusammen mit anderen Hits und unseren Lieblingsliedern von unserem kommenden Album. Das wird fantastisch sein. Wir arbeiten daran, dass die Produktion und die Show zu diesem sehr besonderen Anlass passen.“ Das zwölfte Opus von Europe soll im September 2026 erscheinen. Die Gruppe hat die Musik dafür in den Stockholmer RMV Studios zusammen mit Produzent Tom Dalgety (Ghost, The Pixies, Royal Blood, Opeth) eingespielt.

Als Support mit an Bord der „The Final Countdown 40th Anniversary Tour“ nehmen Europe die kanadische Formation The Damn Truth mit. Um deren Band-betitelten, vierten Longplayer hat sich der renommierte Produzent Bob Rock (Metallica, Bon Jovi, Mötley Crüe) gekümmert. In Großbritannien fährt überdies die schottische Band Gun mit.

Europe — „The Final Countdown

40th Anniversary Tour“

30.09. UK-Glasgow, SEC Armadillo

02.10. UK-Wolverhampton, Civic Hall

03.10. UK-London, Eventim Apollo, Hammersmith

05.10. NL-Arnhem, Musis

06.10. FR-Paris, Olympia

08.10. ES-Barcelona, Poble Espanyol

09.10. ES-Bilbao, Arena Miribilla

10.10. ES-Madrid, La Cubierta

12.10. CH-Lausanne, Salle Metropole

13.10. CH-Zürich, Volkshaus

14.10. IT-Mailand, Alcatraz

16.10. Stuttgart, Liederhalle

17.10. AT-Wien, Gasometer

19.10. Berlin, Admiralspalast

20.10. PL-Warschau, Torwar

22.10. DK-Kopenhagen, Falconer

23.10. SE-Göteborg, Film Studios

24.10. SE-Stockholm, BK

26.10. NO-Oslo, Sentrum Scene

—

