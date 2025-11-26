Toggle menu

Metal Hammer

Europe gehen auf „The Final Countdown 40th Anniversary Tour“

Europe am 19. Juni 2022 im Münchner Zenith
Europe am 19. Juni 2022 im Münchner Zenith
Foto: Lothar Gerber. All rights reserved.
von
Europe feiern nächstes Jahr den 40. Jahrestag ihrer Albummeisterleistung THE FINAL COUNTDOWN — mit einer umfangreichen Tour.
Kaum zu glauben, aber es ist wirklich wahr: 2026 wird es 40 Jahre her sein, dass Europe ihr bahnbrechendes Album THE FINAL COUNTDOWN veröffentlicht haben. Um diesen Meilenstein gebührend zu zelebrieren, machen sich die Schweden auf eine Jubiläumskonzertreise auf — zur „The Final Countdown 40th Anniversary Tour“.

Bravourstück

In diesem Rahmen drehen Europe 19 Mal ihre Verstärker in insgesamt zwölf Ländern auf — und zwar in Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Italien, Österreich, Polen, Dänemark, Schweden, Norwegen und Deutschland. Hierzulande geben sich Frontmann Joey Tempest, Gitarrist John Norum, Bassist John Levén, Keyboarder Mic Michaeli sowie Schlagzeuger Ian Haugland im Oktober 2026 in Stuttgart und Berlin die Live-Ehre.

Erschienen im Jahr 1986, machte THE FINAL COUNTDOWN Europe vom einen Moment auf den anderen zu internationalen Superstars. Der Titel-Track erreichte in 26 Ländern die Spitze der Singlecharts. Darüber hinaus blieb das dritte Studioalbum der Hard-Rocker 60 Wochen lang in den US-amerikanischen Billboard Charts. Zudem hält der Erfolg auch im digitalen Zeitalter an: Das Quintett war 2022 die erste schwedische Band, die ein Musikvideo mit einer Milliarde Streams bei YouTube hatte — inzwischen liegt ‘The Final Countdown’ bei knapp 1,4 Milliarden Aufrufen.

Das wird fantastisch

Sänger Joey Tempest kommentiert die Jubiläumstournee: „Von einem Augenblick auf den anderen sind 40 Jahre vergangen. Und wir werden THE FINAL COUNTDOWN erst zum zweiten Mal in unserer Karriere in voller Länge aufführen — zusammen mit anderen Hits und unseren Lieblingsliedern von unserem kommenden Album. Das wird fantastisch sein. Wir arbeiten daran, dass die Produktion und die Show zu diesem sehr besonderen Anlass passen.“ Das zwölfte Opus von Europe soll im September 2026 erscheinen. Die Gruppe hat die Musik dafür in den Stockholmer RMV Studios zusammen mit Produzent Tom Dalgety (Ghost, The Pixies, Royal Blood, Opeth) eingespielt.

Als Support mit an Bord der „The Final Countdown 40th Anniversary Tour“ nehmen Europe die kanadische Formation The Damn Truth mit. Um deren Band-betitelten, vierten Longplayer hat sich der renommierte Produzent Bob Rock (Metallica, Bon Jovi, Mötley Crüe) gekümmert. In Großbritannien fährt überdies die schottische Band Gun mit.

Europe — „The Final Countdown
40th Anniversary Tour“

  • 30.09. UK-Glasgow, SEC Armadillo
  • 02.10. UK-Wolverhampton, Civic Hall
  • 03.10. UK-London, Eventim Apollo, Hammersmith
  • 05.10. NL-Arnhem, Musis
  • 06.10. FR-Paris, Olympia
  • 08.10. ES-Barcelona, Poble Espanyol
  • 09.10. ES-Bilbao, Arena Miribilla
  • 10.10. ES-Madrid, La Cubierta
  • 12.10. CH-Lausanne, Salle Metropole
  • 13.10. CH-Zürich, Volkshaus
  • 14.10. IT-Mailand, Alcatraz
  • 16.10. Stuttgart, Liederhalle
  • 17.10. AT-Wien, Gasometer
  • 19.10. Berlin, Admiralspalast
  • 20.10. PL-Warschau, Torwar
  • 22.10. DK-Kopenhagen, Falconer
  • 23.10. SE-Göteborg, Film Studios
  • 24.10. SE-Stockholm, BK
  • 26.10. NO-Oslo, Sentrum Scene


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

1986 40. Jubiläum Anniversary Berlin Europa Jubiläum Stuttgart The Final Countdown Tour
