Es scheint gerade die Zeit der Musikdokumentationen zu sein. Auch die schwedischen Hard-Rocker Europe haben sich für geraume Zeit von Kameras begleiten lassen und über ihre Band-Geschichte gesprochen. Keyboarder Mic Michaeli und Schlagzeuger Ian Haugland haben mit den Kolleginnen vom spanischen Metal Hammer gesprochen und ein bisschen was verraten.

Zuerst gab es ein Update zum Dokumentarfilm der Band, bei dem Craig Hooper als Produzent und Regisseur fungiert. Dieser war zum Beispiel bereits verantwortlich für ‘Saxon: Heavy Metal Thunder’ (2010) oder ‘Deep Purple: From Here To InFinite’ (2017). Die Europe-Dokumentation erzählt die Geschichte von der Gründung, ihrem Aufstieg zum Erfolg Mitte der 1980er Jahre, über harte Zeiten und Herzschmerz bis hin zu ihrem Comeback im neuen Jahrtausend und den aktuellen Erfolgen der Band.

Viel Arbeit

Ian Haugland erklärt dazu: „Wir arbeiten jetzt schon seit vielen Jahren daran. Es wird im Grunde wie ein Filmformat – von der Länge her – und es wird anderthalb Stunden dauern, schätze ich. Und der Plan ist, es bei den großen Streaming-Diensten wie Netflix und all den anderen rauszubringen. Aber es wird erst Anfang nächsten Jahres erscheinen.“ Ihm zufolge wird 2026 ein arbeitsintensives Jahr für Europe. „Wir haben ein neues Album und die Dokumentation. Außerdem feiern wir das 40. Jubiläum von THE FINAL COUNTDOWN.“ Lachend fügt er hinzu: „Wir sollten uns besser in Form bringen, denn es wird ein arbeitsreiches Jahr.“

THE FINAL COUNTDOWN ist im Mai 1986 als drittes Album erschienen. Bis heute gilt es als die erfolgreichste Platte des Quintetts, immerhin wurde es weltweit (außer in ihrer Heimat) mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Bislang ist noch nicht bekannt, wie der 40. Geburtstag gefeiert werden soll. Jedoch ist bereits bestätigt, dass Europe 2026 in Wacken dabei sind.

Im April dieses Jahres sprach Sänger Joey Tempest mit dem brasilianischen Musik-Journalisten Igor Miranda über das neue Album. Damals erklärte er: „Wir planen, im Herbst ins Studio zu gehen, was bedeutet, dass nächstes Jahr Musik erscheinen wird. Die ganze Band freut sich riesig darauf. Die Songs kommen, und sie fühlen sich frisch an, auch mit Einflüssen aus unserer Vergangenheit. Aber wie ihr wisst, experimentieren wir auch immer.“ Auch verriet Tempest, die Dokumentation enthalte „altes VHS-Material, das noch nie zuvor gesehen wurde. Es ist die ganze Geschichte von uns – wie wir aus den Vororten Stockholms kamen und in die Welt hinaus gingen.“

