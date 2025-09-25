Powerwolf befinden sich seit Mitte September auf Tour durch Nordamerika. Bei der sechsten Show, am 23. September in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, ist Falk Maria Schlegel von der Bühne gefallen. Glücklicherweise sind schlimmere Verletzungen ausgeblieben. Dennoch musste der Keyboarder zur Behandlung in ein Krankenhaus.

„Wölfe sind zäh.“

Über seinen Facebook-Account wandte sich Schlegel an seine Fans und schreibt: „Vielen Dank an alle, die mir nach der Show gestern Abend in Milwaukee ihre freundlichen Worte und Genesungswünsche geschickt haben! Nach der Show musste ich wegen einer Schulterverletzung, die ich mir bei meinem Sturz von der Bühne zugezogen hatte, im Krankenhaus behandelt werden. Den Umständen entsprechend geht es mir gut, und ich werde so gut wie möglich weitermachen! Ich freue mich darauf, viele von euch auf dem Rest der Tour wiederzusehen!“

Der Wortlaut seiner Powerwolf-Kollegen ist sehr ähnlich. Jedoch heißt es in diesem Statement, dass der Keyboarder auch von den Ärzten die Freigabe erhalten habe, weiterzumachen. Und sie fügen noch hinzu: „Wölfe sind zäh und die Metal-Messe geht weiter!“ Ein paar Auftritte in den USA und Kanada haben die Wölfe noch vor sich, bevor es in die winterliche Live-Pause geht. Am 19. Februar 2026 startet die „Wake Up The Wicked Tour 2026“ in Kopenhagen. Von den zwölf europäischen Terminen findet die Hälfte in Deutschland statt.

Zur Ankündigung schreiben Powerwolf: „Nach dem überwältigenden Erfolg unserer Wolfsnächte 2024-Tour mit ausverkauften Arenen und unvergesslichen Nächten in ganz Europa haben viele von euch nach mehr verlangt. Und jetzt wurden eure Rufe erhört. Wir kehren in weitere Städte zurück und werden wieder von unseren Freunden Hammerfall und Wind Rose begleitet. Macht euch bereit. Die heilige Heavy-Metal-Messe erhebt sich erneut – und sie kommt, um euch zu holen!“ Tickets gibt es bereits käuflich zu erwerben. Der Vollständigkeit halber folgen noch die Termine.

Wake Up The Wicked Tour 2026

27.02. Bremen, ÖVB Arena

28.02. Düsseldorf, PSD Bank Dome

01.03. Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

03.03. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

04.03. Ulm, Ratiopharm Arena

05.03. Mannheim, SAP Arena

