Toggle menu

Metal Hammer

 Search
Exklusiv

Powerwolf über ihre Live-Magie (Video-Interview)

Falk Maria Schlegel (Powerwolf) im Rock am Ring-Interview
Falk Maria Schlegel (Powerwolf) im Rock am Ring-Interview
Foto: METAL HAMMER, METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Falk Maria Schlegel von Powerwolf im Video-Interview bei Rock am Ring.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

„Ich kann mich an fast jede Show erinnern“: Falk Maria Schlegel von Powerwolf im Interview über die Live-Karriere der Band.

Was im Jahr 2004 als unkonventionelles Projekt begann, hat sich zu einer der erfolgreichsten Heavy Metal-Bands der Welt entwickelt.

Powerwolf: Tour-Pläne und Live-Album 2026

Die „Summer Of The Wicked“-Tour liegt gerade erst hinter ihnen, doch die Wölfe sind weiterhin bereit, die renommiertesten Bühnen der Welt zu erobern! Der nächste Schritt ist ihre Rückkehr nach Nordamerika – die große Headlinertour durch die USA und Kanada beginnt am 17. September 2025 im kanadischen Toronto.

Danach setzen sie ihre Messe nur einen Tag nach der Veröffentlichung des spektakulären Live-Albums WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) (27.2.2026) fort: Erneut schicken sich Powerwolf an, Europa mit ihrer „Wake Up The Wicked“-Tour einzunehmen, darunter bei ihrer ersten Show in der legendären OVO Arena Wembley für eine exklusive UK-Show.

Powerwolf sind außerdem bereits als Headliner für einige der größten Festivals bestätigt, darunter beim Wacken Open Air 2026.

Powerwolf T-Shirt - Wake Up The Wicked - S bis 5XL - für Männer - Größe 3XL - schwarz - Lizenziertes Merchandise!
Powerwolf T-Shirt - Wake Up The Wicked - S bis 5XL - für Männer - Größe 3XL - schwarz - Lizenziertes Merchandise! Für € 29,99 bei EMP DE kaufen

Falk Maria Schlegel im Videointerview

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Falk Maria Schlegel Interview Live-Album Powerwolf Rock am Ring Video-Interview
Urängste und Lieblingsfilme: Das sind die Neuen bei Primal Fear!
Primal Fear im Video-Interview
Gitarristin Thalìa Bellazecca und Schlagzeuger André Hilgers von Primal Fear stellen sich im Video-Interview vor.
Umbruch bei Primal Fear: Auf dem neuen Album DOMINATION (erscheint am 5.9.2025) sind erstmals zwei neue Mitglieder zu hören! Auf der Bühne haben sich die deutschen Power Metal-Heroen schon mit Gitarristin Thalìa Bellazecca und Schlagzeuger André Hilgers gezeigt. Wir haben auf dem Rockharz Open Air die Chance ergriffen, und die beiden neuen Band-Mitglieder zur persönlichen Vorstellungsrunde gebeten – unterstützt von Sänger Ralf Scheepers verraten Thalìa Bellazecca und André Hilgers ihre Lieblingsfilme, liebsten Primal Fear-Songs und persönlichen Urängste …! Alles zum neuen Album DOMINATION erfahrt ihr im ausführlichen Interview in der aktuellen September-Ausgabe des METAL HAMMER – jetzt im Handel und…
Weiterlesen
Zur Startseite