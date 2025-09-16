„Ich kann mich an fast jede Show erinnern“: Falk Maria Schlegel von Powerwolf im Interview über die Live-Karriere der Band.

Was im Jahr 2004 als unkonventionelles Projekt begann, hat sich zu einer der erfolgreichsten Heavy Metal-Bands der Welt entwickelt.

Powerwolf: Tour-Pläne und Live-Album 2026

Die „Summer Of The Wicked“-Tour liegt gerade erst hinter ihnen, doch die Wölfe sind weiterhin bereit, die renommiertesten Bühnen der Welt zu erobern! Der nächste Schritt ist ihre Rückkehr nach Nordamerika – die große Headlinertour durch die USA und Kanada beginnt am 17. September 2025 im kanadischen Toronto.

Danach setzen sie ihre Messe nur einen Tag nach der Veröffentlichung des spektakulären Live-Albums WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) (27.2.2026) fort: Erneut schicken sich Powerwolf an, Europa mit ihrer „Wake Up The Wicked“-Tour einzunehmen, darunter bei ihrer ersten Show in der legendären OVO Arena Wembley für eine exklusive UK-Show.

Powerwolf sind außerdem bereits als Headliner für einige der größten Festivals bestätigt, darunter beim Wacken Open Air 2026.

Falk Maria Schlegel im Videointerview

