Powerwolf sind für ihre spektakulären Konzerte bekannt. Insofern dürfen sich die Fans der Saarbrücker auf das kommende Live-Album freuen. So veröffentlicht Napalm Records am 6. März 2026 WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) auf CD, Vinyl, DVD und Blu-Ray. Das Ganze ist eine Aufzeichnung des Gastspiels in der Münchener Olympiahalle am 25. Oktober 2024 im Rahmen ihrer bislang größten Arena-Headliner-Tournee.

Unvergessliche Momente

POWERWOLF kommentieren: „Uns war von Anfang an klar: Keine Worte und keine Videoausschnitte könnten je vollständig einfangen, was wir gemeinsam auf der Wolfsnächte 2024-Tour erlebt haben. Jeder Abend hatte seine ganz eigene Magie! Und doch wollten wir einen Weg finden, diese Erinnerungen festzuhalten und mit euch zu teilen. Deshalb haben wir uns entschieden, das komplette, ausverkaufte Konzert in der Münchner Olympiahalle aufzuzeichnen. WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) ist weit mehr als nur ein Live-Release. Es ist ein Vermächtnis. Eine Hommage an all die unvergesslichen Momente, die wir zusammen erschaffen haben.“ Vorbestellen kann man WILDLIVE hier.

Des Weiteren preist Napalm den Release wie folgt an: „Auf WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) wird jeder Song visuell neu inszeniert – mit wechselnden Bühnenbildern, perfekt getimten Effekten und dramatischen Elementen: Mönche mit Fackeln, Schnee, der auf ein brennendes Klavier fällt, und atemberaubende Pyro-Technik, sind nur Ausschnitte einer Show der Superlative. Klassiker wie ‘Army Of The Night’, ‘Amen & Attack’, ‘Armata Strigoi’ oder ‘Demons Are A Girl’s Best Friend’ erwachen in monumentalen Arrangements zum Leben, während sich die Fans bei der emotionalen Ballade ‘Alive Or Undead’ in den Armen liegen und beim Song ‘1589’ ein lodernder Scheiterhaufen für Aufsehen sorgt.

Im Zusammenspiel heizen Frontmann Attila Dorn und Organist Falk Maria Schlegel die tausenden Fans an, so dass die Energie von der Bühne auf jeden Einzelnen überspringt. Powerwolf haben die Genregrenzen längst hinter sich gelassen – ihre Shows sind herausragendes zeitloses Entertainment und feiern Metal & Emotion zugleich. Mit WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) beweisen sie einmal mehr: Das ist nicht einfach nur Musik, sondern eine Religion!“ Ab sofort sind Powerwolf auch wieder live zu sehen — und zwar im Rahmen der anstehenden Festivals.

Powerwolf — Summer Of The Wicked Tour 2025

06.06. FR-Nancy, Heavy Week-End

07.06. Nürnberg, Rock im Park

08.06. Nürburg, Rock am Ring

10.06. FR-Toulouse, Zenith (+ Dragonforce)

11.06. FR-Lyon, Halle Tony Garnier (+ Dragonforce)

13.06. AT-Nickelsdorf, Nova Rock

15.06. NL-Leeuwarden, Into The Grave

17.06. FR-Lille, Zenith (+ Dragonforce)

20.06. Rostock, Stadthalle (+ DragonForce)

21.06. DK-Kopenhagen, Copenhell

22.06. SE-Huskvarna, Folkets Park (+ Amaranthe & Dragonforce)

24.06. SE-Uppsala, Fyrishov (+ Amaranthe & Dragonforce)

25.06. NO-Oslo, Tons Of Rock

27.06. EE-Tallinn, Tallinn Rock Festival

28.06. FI-Helsinki, Tuska Festival

30.06. PL-Łódź, Atlas Arena (+ Epica & Dragonforce)

01.07. SK-Bratislava, Peugeot Arena

02.07. HU-Dunaújváros, Rockmaraton

04.07. Ballenstedt, Rockharz Festival

11.07. Saarbrücken, E-Werk Open Air (+ Warkings)

13.07. CZ-Vizovice, Masters Of Rock

02.08. RO-Râșnov, Rockstadt Extreme Fest

09.08. ES-Villena, Leyendas Del Rock

—

