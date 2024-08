Mit ihrer neunten Errungenschaft WAKE UP THE WICKED stellen die deutschen Metal-Prediger Powerwolf einmal mehr ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis.

Moralverfall und Ketzerei Man gewinnt den Eindruck, dass sich Powerwolf lyrisch immer tiefer in gewisse Themenwelten hineinbewegen. WAKE UP THE WICKED führt dies beispielhaft vor Augen. Das Werk beginnt mit zwei sehr typischen Stücken, die sich beide doppeldeutig lesen lassen: 'Bless 'Em With The Blade' und 'Sinners Of The Seven Seas' spielen lose mit Kreuzzug- beziehungsweise Missionierungsmetaphorik. Bei Ersterem drücke sich dies auch musikalisch aus, sagt Matthew Greywolf: „Wir hatten…