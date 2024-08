Powerwolf charten mit WAKE UP THE WICKED auf Platz 1

auch interessant

Powerwolf steigen mit dem neuen Album WAKE UP THE WICKED auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein. Damit ist die Band nach PREACHERS OF THE NIGHT (2013), THE SACRAMENT OF SIN (2018) und THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT (2022) bereits zum vierten Mal an der Spitze der deutschen Charts und zementiert damit ihren Status als eine der aktuell erfolgreichsten Bands!

Daneben haben sich Powerwolf durch Premium Slots auf den wichtigsten Rock- und Metal Festivals wie Wacken, Hellfest oder Graspop sowie riesige ausverkaufte Arena Shows den Platz an der Genre-Spitze erspielt. Ende des Monats werden sie zu ihrer großen Nordamerika-Tournee aufbrechen, bevor im Herbst mit den Wolfsnächten 2024 ihre bislang größte Tour ansteht.

Empfehlung der Redaktion Die METAL HAMMER-Augustausgabe 2024: Powerwolf, Axxis, Rockharz u.a. Heavy Metal Powerwolf haben auf WAKE UP THE WICKED wieder Metal-Hymnen im Überfluss kreiert und geben sich sogar noch angriffslustiger und direkter. Attila Dorn zum Chart-Einstieg: „Freunde, ihr habt es wieder geschafft! Unser neues Album Wake Up The Wicked ist soeben auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts eingestiegen! Die vierte Nummer 1 in der Geschichte von POWERWOLF! Vielen Dank für eure Treue und Begeisterung – das beflügelt uns! Wir sehen uns auf Tour zum gemeinsamen Feiern!“

Napalm Records Gründer und Managing Director Markus Riedler: „Qualität und Beständigkeit finden mit POWERWOLF ihren Weg an die Spitze! Wir als Label Napalm Records sind froh und dankbar, dass wir die Band bereits seit über 12 Jahren begleiten dürfen. Das anhaltende Wachstum und die internationalen Charterfolge füllen mittlerweile große Hallen. Der Heavy Metal Wolf begeistert einfach Jung und Alt und thront verdient einmal mehr an der Spitze der Deutschen Charts. Eine weitere Nummer Eins, die wir auch dank unseres hauseigenen Vertriebs der SPV GmbH feiern dürfen. Vielen Dank für die großartige Arbeit!“

Anlässlich ihres neu(nt)en Studioalbums WAKE UP THE WICKED ehren wir die Helden der heutigen Metal-Generation in METAL HAMMER-Ausgabe 08/2024 mit einer umfangreichen Titelgeschichte mit fünf Interview-Partnern sowie der exklusiven, nur mit diesem Heft erhältlichen CD-Beilage WICKED AND ALIVE. Die Tracklist umfasst zwei Stücke vom neuen Powerwolf-Album (‘1589’, ‘Sinners Of The Seven Seas’) sowie sechs exklusive Livesongs vom Headliner-Auftritt der Band beim Summer Breeze 2023, die in dieser Form nur bei uns erhältlich sind.

Ein echtes Sammlerstück für Powerwolf-Fans: Die auf 666 Stück limitierte Jewelcase-Version von WICKED AND ALIVE gibt es exklusiv im METAL HAMMER-Onlineshop und nur, solange der Vorrat reicht. Jetzt zugreifen!

Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 08/2024 + exklusive Powerwolf-CD

>> Jetzt bestellen <<

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.