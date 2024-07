Die METAL HAMMER-Augustausgabe 2024: Powerwolf, Axxis, Rockharz u.a.

auch interessant

Ihr bekommt METAL HAMMER 08/2024 ab dem 26.07.2024 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Mit WAKE UP THE WICKED bringen die deutschen Metal-Prediger ihr neuntes Opus hervor. Katrin Riedl ging diesem im Gespräch mit Gitarrist Matthew Greywolf und Organist Falk Maria Schlegel auf den Grund und bat auch Sänger Attila Dorn um seine Sicht. Über das Live-Wachstum der Band äußern sich US-Booker Nick Storch sowie Summer Breeze-Veranstalter Achim Ostertag.

Zum Karriereende der deutschen Hard Rock-/Metal-Institution sprach Matthias Weckmann mit Bernhard Weiss.

US-Power Metal

Für dieses Special diskutierte Simon Ludwig mit Metal Church, Jag Panzer und Vicious Rumors über das Genre.

In ihrer Diskografi eanalyse teilt Annika Eichstädt die Alben der US-Maskenmetaller in High- und Lowlights ein.

Rockharz

Was die METAL HAMMER-Belegschaft beim drittgrößten deutschen Metal-Festival erlebte, erfahrt ihr im Bericht.

Live

Kerry King, Wolves In The Throne Room, Tool, Alice Cooper, NOFX

Sonderbeilage

Anlässlich ihres neu(nt)en Studioalbums WAKE UP THE WICKED ehren wir die Helden der heutigen Metal-Generation in METAL HAMMER-Ausgabe 08/2024 mit einer umfangreichen Titelgeschichte mit fünf Interview-Partnern sowie der exklusiven, nur mit diesem Heft erhältlichen CD-Beilage WICKED AND ALIVE. Die Tracklist umfasst zwei Stücke vom neuen Powerwolf-Album (‘1589’, ‘Sinners Of The Seven Seas’) sowie sechs exklusive Livesongs vom Headliner-Auftritt der Band beim Summer Breeze 2023, die in dieser Form nur bei uns erhältlich sind. Jetzt bestellen!

Ihr bekommt METAL HAMMER 08/2024 ab dem 26.07.2024 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.