Alice Cooper hat in einer Fragerunde auf der Rock Legends Cruise über die aktuellen Nominierten für die diesjährige Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame geplaudert. Diesmal haben Billy Idol, The Black Crowes, The White Stripes, Bad Company, Oasis, Mariah Carey, Outkast, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order, Chubby Checker, Joe Cocker und Maná die Chance, in die Ruhmeshalle des Rock einzuziehen. Ginge es jedoch nach dem Schock-Rocker, wären Iron Maiden mal dran.

Wer hat was beigetragen

So entgegnete der 77-Jährige auf die Frage, ob es andere Künstler gebe, für die er ein Aufnahmeplädoyer halten wollen würde: „Iron Maiden. Ich meine: Komm schon — wie kann man gegenüber Iron Maiden so respektlos sein? Sie haben ihre eigene Armee.“ Darüber hinaus setzte sich Vincent Furnier, wie Alice Cooper mit bürgerlichem Namen heißt, für den Songwriter Burt Bacharach ein. Selbiger habe „so viele Hits wie Beatles geschrieben“ und verdiene es, in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen zu werden.

Des Weiteren sollte sich Cooper noch zu dem Umstand äußern, dass immer mehr Rock-fremde Musiker und Acts wie Tupac Shakur oder N.W.A. in die Hall Of Fame kommen. „Ja, es ist echt schwer für mich, jemanden wie zum Beispiel Missy Elliott in dieselbe Kategorie wie The Who zu stecken. Das sind zwei verschiedene Welten. Aber es ist ein Lebensstil. Und es geht darum, wer was beigesteuert hat. Wenn jemand ankam und etwas beigesteuert hat, was zuvor nicht da war… Deswegen sieht man manche interessante Leute in der Rock And Roll Hall Of Fame. Ich war wie du — nach dem Motto… ‚Komm schon. Es sind Rock’n’Bands, Punkt.'“

Allerdings habe Alice seine starre Sichtweise zuletzt etwas aufgeweicht: „Sogar Dolly Parton hat gesagt: ‚Ich gehöre nicht in die Rock And Roll Hall Of Fame. Was soll ich da?‘ Doch dann hat sie eine Rock-Platte gemacht. Ich glaube nicht, dass ihr das irgendwer vorwirft. Aber ich würde es immer noch vorziehen, Iron Maiden dort drin zu sehen, bevor manche der anderen einziehen. Joe Cocker hat auch meine Stimme.“

