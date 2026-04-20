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Iron Maiden nehmen nicht an Hall Of Fame-Zeremonie teil

Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im London Stadium am 28. Juni 2025 in London, England
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im London Stadium am 28. Juni 2025 in London, England
Foto: Redferns, Jo Hale. All rights reserved.
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Iron Maiden freuen sich zwar über die Aufnahme in die Rock & Roll Hall Of Fame, werden jedoch ihre Tourneeverpflichtungen erfüllen.
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Kürzlich gab es die freudige Nachricht, dass Iron Maiden endlich in die Rock & Roll Hall Of Fame einziehen werden. So wie die aktuelle Lage der Dinge ist, werden die britischen Heavy Metal-Veteranen jedoch nicht in Fleisch und Blut an der Einführungszeremonie am 14. November 2026 im Peacock Theater in Los Angeles teilnehmen können. Das Sextett befindet sich im November nämlich auf Tournee durch Australien und Neuseeland, wie Manager Rod Smallwood mitteilte.

In einer E-Mail an das Branchen-Magazin Billboard bestätigte der Strippenzieher, dass die Eisernen Jungfrauen ihre Live-Verpflichtungen zu erfüllen gedenken. „Wie die meisten Beobachter bereits bemerkt haben, wird die Band um das sich im November befindende Datum der Einführungszeremonie in die Rock & Roll Hall Of Fame in Australien auf Tour sein“, schreibt Smallwood.

Klare Prioritäten

„Indem Iron Maiden die Aufnahme akzeptiert haben, haben sie es gegenüber der Rock & Roll Hall Of Fame sehr klargemacht, dass die Fans immer an erster Stelle stehen und die Konzerte natürlich stattfinden. Wir würden all unseren Fans in Australasien versichern, dass die Termine in Australien und Neuseeland unberührt bleiben. Und wir freuen uns darauf, die ‚Run For Your Lives‘-Tour beim vorletzten Halt unserer Feierlichkeiten zum 50. Band-Jubiläum zu ihnen zu bringen.“

Als erste Reaktion auf die Aufnahme in die Rock & Roll Hall Of Fame hatte Iron Maiden-Manager Rod Smallwood folgendes Statement  herausgegeben: „Wir würden uns gerne bei der Rock & Roll Hall Of Fame dafür bedanken, dass sie uns (sowie ehemalige Mitglieder, die alle Teil unserer Geschichte sind) bei der Aufnahme 2026 miteinbeziehen. Bei Iron Maiden stand über allem immer unsere Beziehung zu unseren Fans, was auch für Awards und Branchen-Auszeichnungen gilt. Jedoch ist es immer schön, auch innerhalb der Industrie für jegliche Errungenschaften anerkannt und geehrt zu werden.

Verdiente Künstler

So scheint es angebracht zu sein für die Band, in die Rock & Roll Hall Of Fame dieses Jahr aufgenommen zu werden, während wir unsere Feierlichkeiten zu unserem 50. Jubiläum mit unserer ‚Run For Your Lives‘-Welttournee fortsetzen, indem wir unter anderem den amerikanischen Doppelkontinent besuchen.“ Vom Personal her ziehen Frontmann Bruce Dickinson, Bassist Steve Harris, Drummer Nicko McBrain sowie die Gitarristen Adrian Smith, Dave Murray und Janick Gers genauso wie der frühere Gitarrist Dennis Stratton und die einstigen Sänger Paul Di’Anno und Blaze Bayley als auch der ehemalige Schlagzeuger Clive Burr in die Rock & Roll Hall Of Fame ein.

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Neben Iron Maiden nimmt die Rock & Roll Hall Of Fame dieses Jahr außerdem Phil CollinsBilly IdolJoy Division beziehungsweise New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross und den Wu-Tang Clan als Performer auf. Darüber hinaus erhalten Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte und Gram Parsons den Early Influence Award. Des Weiteren geht der Musical Excellence Award an die Philly Soul-Song-Schreiberin Linda Creed sowie die Musikproduzenten Arif Mardin, Jimmy Miller und Rick Rubin. Überdies bekommt Ed Sullivan den Ahmet Ertegun Award.


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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