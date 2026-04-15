Der kommende Iron Maiden-Dokumentarfilm ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ schlägt weiter Wellen. In der Radiosendung „Trunk Nation With Eddie Trunk“ machte Steve Harris jetzt deutlich, dass ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ zwar von Iron Maiden handelt, jedoch unabhängig von der Band produziert wurde.

Die Iron Maiden-Mitglieder waren lediglich als Interview-Partner beteiligt, hatten jedoch keinen direkten Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung. Steve Harris erklärt: „Ja, wir haben mitgewirkt, Interviews gegeben und so weiter – wir haben gemacht, was sie von uns wollten. Aber wenn wir es selbst gemacht hätten, wären wir es wohl etwas anders angegangen, und mehr sage ich dazu nicht.“

Im Verlauf des Gesprächs erklärte Harris außerdem, dass sich die Ausrichtung der Dokumentation während der Produktion verändert habe und anfänglich stärker die Perspektive der Fans im Mittelpunkt gestanden habe. Eine konkrete Einschätzung zum fertigen Dokumentarfilm vermied er jedoch bewusst und betonte zudem Folgendes: “Ich denke aber trotzdem, dass das Endergebnis… Nun ja, ich sage lieber nichts weiter, weil ich sonst alles vorwegnehme. Die Leute sollten es sich einfach ansehen und sich selbst ein Bild machen.“

Metal-Legenden im Fokus

Unter der Regie von Malcolm Venville zeichnet ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ insbesondere im ersten Abschnitt die Entwicklung der Band über fünf Jahrzehnte nach. Ergänzt wird dies durch Einschätzungen prominenter Wegbegleiter und Fans wie Javier Bardem (Schauspieler), Lars Ulrich (Metallica) und Chuck D (Rapper und Radiomoderator), die die kulturelle Bedeutung von Iron Maiden noch mal unterstreichen.

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Seit der Gründung im Jahr 1975 haben sich Iron Maiden als feste Größe im Heavy Metal etabliert und weltweit über 100 Millionen Tonträger verkauft. Die Veröffentlichung der Dokumentation fällt zeitlich mit aktuellen Projekten wie der „Run For Your Lives“-Tour sowie weiteren Aktionen zum Band-Jubiläum zusammen. In Deutschland wird der Dokumentarfilm am 14.05.2026 erscheinen und in ausgewählten Kinos zu sehen sein.

50 Jahre Iron Maiden: Das Interview

Iron Maiden feierten ihr 50. Jubiläum mit dem beeindruckenden Fotobuch ‘Infinite Dreams’. Anlässlich dessen Veröffentlichung sprach METAL HAMMER mit Band-Mitgliedern über den Bildband und die weltumspannende Karriere der Band.

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