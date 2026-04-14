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Rock And Roll Hall Of Fame nimmt Iron Maiden auf

Iron Maiden 2026
Iron Maiden 2026
Foto: JOHN McMURTRIE. All rights reserved.
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Iron Maiden dürfen sich darüber freuen, im November endlich in die Ruhmeshalle des Rock And Roll einzuziehen.
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Das wurde aber auch Zeit! Da hat die Rock And Roll Hall Of Fame aber noch mal Glück gehabt, dass sie dieses Jahr Iron Maiden die Ehre erweisen und die Heavy Metal-Ikonen endlich einziehen lassen. Der Aufschrei wäre definitiv zu groß gewesen, wenn solch eine wichtige Band für die Rock-Musik weiterhin außen vor geblieben wäre. Bereits im Vorfeld hatte unter anderem Kiss-Bassist Gene Simmons gegen die Ruhmeshalle in bester Alter-weißer-Mann-Manier gegen die unsinnigen Aufnahmemodalitäten der Ruhmeshalle gestänkert.

„Höchste Ehre“

Neben Iron Maiden nimmt die Rock And Roll Hall Of Fame dieses Jahr außerdem Phil Collins, Billy Idol, Joy Division beziehungsweise New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross und den Wu-Tang Clan als Performer auf. Darüber hinaus erhalten Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte und Gram Parsons den Early Influence Award. Des Weiteren geht der Musical Excellence Award an die Philly Soul-Song-Schreiberin Linda Creed sowie die Musikproduzenten Arif Mardin, Jimmy Miller und Rick Rubin. Überdies bekommt Ed Sullivan den Ahmet Ertegun Award.

„Die Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame ist die höchste Ehre in der Musik“, stellt Rock And Roll Hall Of Fame-Vorstand John Sykes bescheiden fest. „Wir freuen uns darauf, diese bemerkenswerten Künstler bei der diesjährigen Zeremonie zu feiern. Es wird eine unvergessliche Nacht werden.“ Der feierliche Akt steigt diesen Herbst — am 14. November 2026 im Peacock Theater in Los Angeles. Eine Aufzeichnung davon soll es im Dezember bei Disney+ zu sehen geben. Iron Maiden werden bei dem Event aller Voraussicht nach selbst gar nicht mit von der Partie sein können. Denn die Eisernen Jungfrauen befinden sich zu dem Zeitpunkt mitten auf Tournee durch Australien — am 13. und 15. November stehen beispielsweise Konzerte in Melbourne und Sydney an.

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Nichtsdestotrotz ließ es sich Iron Maiden-Manager Rod Smallwood nicht nehmen, ein Statement des Danks herauszugeben: „Wir würden uns gerne bei der Rock And Roll Hall Of Fame dafür bedanken, dass sie uns (sowie ehemalige Mitglieder, die alle Teil unserer Geschichte waren) bei der Aufnahme 2026 miteinbeziehen. Bei Iron Maiden stand über allem immer unsere Beziehung zu unseren Fans, was auch für Awards und Branchen-Auszeichnungen gilt. Jedoch ist es immer schön, auch innerhalb der Industrie für jegliche Errungenschaften anerkannt und geehrt zu werden.

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So scheint es angebracht zu sein für die Band, in die Rock And Roll Hall Of Fame dieses Jahr aufgenommen zu werden, während wir unsere Feierlichkeiten zu unserem 50. Jubiläum mit unserer ‚Run For Your Lives‘-Welttournee fortsetzen, indem wir unter anderem den amerikanischen Doppelkontinent besuchen.“ Vom Personal her ziehen Frontmann Bruce Dickinson, Bassist Steve Harris, Drummer Nicko McBrain sowie die Gitarristen Adrian Smith, Dave Murray und Janick Gers genauso wie der frühere Gitarrist Dennis Stratton und die einstigen Sänger Paul Di’Anno und Blaze Bayley als auch der ehemalige Schlagzeuger Clive Burr in die Rock And Roll Hall Of Fame ein.


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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