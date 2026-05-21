Anders als Iron Maiden selbst freut sich ihr ehemaliger Gitarrist Dennis Stratton sehr über die Rock & Roll Hall Of Fame-Nominierung und -Aufnahme der Band. Im Interview mit Paulieflix erklärte der Musiker, dass er gerne an der Zeremonie teilnehmen würde, auch wenn Iron Maiden selbst nicht anwesend sein werden. Trotzdem respektiere er die Entscheidung der Band.

Den Enkeln erzählen

Stratton, der auf dem Band-betitelten Debütalbum von Iron Maiden vertreten ist, wird gemeinsam mit den Sängern Bruce Dickinson, Paul Di’Anno und Blaze Bayley, Bassist Steve Harris, den Gitarristen Adrian Smith, Dave Murray und Janick Gers und den ehemaligen Schlagzeugern Nicko McBrain und Clive Burr in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen.

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Er erklärt: „Ich kann nicht anders, als mich darüber zu freuen, dass ich in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen werde. Das ist etwas, das ich meinen Enkeln erzählen kann. Aber wenn die Band das nicht annehmen oder nicht auftauchen, ist das ihre Entscheidung, und das muss ich respektieren.“

Abwarten

Der Gitarrist erinnert sich an das Hin und Her, das Iron Maiden mit der Hall Of Fame durchmachen musste. Wiederholte Nominierungen, die zu nichts führten. Er erzählt: „Nun sehe ich auf Social Media und in meinen Textnachrichten Leute, die mir dazu gratulieren, dass ich aufgenommen werde. Ich finde das großartig. Damit geht ein Traum in Erfüllung. Aber leider werde ich nicht hingehen können, weil ich die Meinung der Band respektieren muss. Ich werde also abwarten.“

Er führt weiter aus: „Das Verhalten der Band hat nichts damit zu tun, wie ich mich freue, Ich habe meine eigenen Gefühle. Genau wie Blaze und Nicko wahrscheinlich. Aber wenn am Ende des Tages niemand hin soll, um den Preis anzunehmen, dann ist das nun mal so. Aber ich finde, sie sollten jemanden schicken. Andere Bands haben auch schon eine Vertretung geschickt. Sie sollen Nicko schicken. Oder Blaze, Nicko und mich, damit wir den Tag genießen können. Es gibt Möglichkeiten, den Frieden zu wahren.“

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Iron Maiden halten nichts von der Rock & Roll Hall Of Fame, wie Frontmann Bruce Dickinson schon oft deutlich machte. 2018 sagte er beispielsweise bei einem Q&A: „Ich halte die Rock & Roll Hall Of Fame für kompletten Schwachsinn. Das ist nur ein Haufen selbstgerechter Amerikaner, die den Rock’n’Roll nicht mal erkennen würden, wenn er ihnen ins Gesicht springen würde.“

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