Am Freitag (22.05.2026) und Sonntag (24.05.2026) werden Metallica ihre nächsten No Repeat-Konzerte der „M72 World Tour“ im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main spielen.

Einlass an beiden Tagen ist voraussichtlich um 16 Uhr.

Beginn: ca. 18 Uhr

ca. 18 Uhr Support Freitag: Gojira, Knocked Loose

Gojira, Knocked Loose Support Sonntag: Avatar, Pantera

Avatar, Pantera Adresse: Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main



Tickets

Die Tickets sind ausverkauft. Für den 22.05. sind noch wenige Resale-Tickets erhältlich.

Saalplan

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Rahmenprogramm

Kirk Hammett / The Collection

A Conversation With Kirk Hammett, Samstag, 23. Mai | Event: 17:45 Uhr | Einlass: 17 Uhr. ZOOM Frankfurt | Carl-Benz-Straße 21 | 60386 Frankfurt (Tickets hier)

…AND TRIBUTES FOR ALL

My’Tallica | MainTallica, Samstag, 23. Mai | Event: 21 Uhr | Einlass: 20:30 Uhr. ZOOM Frankfurt | Carl-Benz-Straße 21 | 60386 Frankfurt (Tickets hier)

Pop-Up Shop

Neue Kaiser, Kaiserstraße 28 – 28A | 60311 Frankfurt

21.-24. Mai | 8:30-20 Uhr

25. Mai | 8:30-18 Uhr

Anfahrt

Mit dem Auto/Bus

Der A3 oder A5 Richtung Frankfurt am Main und anschließend den Hinweisschildern folgen. Die Parkflächen in direkter stadionnähe sind begrenzt, weswegen ausdrücklich eine frühe Anreise empfohlen sowie die Möglichkeit des PreBookings von Parkscheinen empfohlen wird.

Aus Richtung Mainz/ Ludwigshafen

A 60 Richtung Rüsselsheim. Am Rüsselsheimer Dreieck auf die A 67 Richtung Frankfurt, Würzburg wechseln. Am Mönchhof-Dreieck auf die A 3 Richtung Frankfurt Flughafen, Würzburg wechseln . Der Beschilderung zu dem Parkhaus „The Squaire“ / Stadion Parken folgen. Die Weiterfahrt mit der S-Bahn vom Parkhaus dauert ca. 15 Minuten bis zur S-Bahn-Station „Stadion“.

Aus Richtung Köln/ Wiesbaden

A 3 Richtung Frankfurt. An der Anschlußstelle Frankfurt-Süd auf die B 44 Richtung Frankfurt-Stadtmitte, Stadion wechseln. Der Beschilderung zu dem Parkhaus „The Squaire“ / Stadion Parken folgen. Die Weiterfahrt mit der S-Bahn vom Parkhaus dauert ca. 15 Minuten bis zur S-Bahn-Station „Stadion“.

Aus Richtung Hannover/ Berlin

A 7 Richtung Frankfurt. Auf die A 5 Richtung Frankfurt, Gießen wechseln. Für die Zufahrt zu den Parkflächen der Abfahrt 21 – Frankfurt Niederrad und der entsprechenden installierten Beschilderung zu den Parkhäusern Aculeum und Sandhofstraße folgen. Hier gibt es weitere Parkflächen in der Herriotstraße und Lyoner Straße.

Aus Richtung Nürnberg/ München

A 9 Richtung Nürnberg. Am Nürnberger Kreuz auf die A 3 Richtung Frankfurt, Würzburg wechseln. Der Beschilderung zu dem Parkhaus „The Squaire“ / Stadion Parken folgen. Die Weiterfahrt mit der S-Bahn vom Parkhaus dauert ca. 15 Minuten bis zur S-Bahn-Station „Stadion“.

Parken

Die Parkflächen am Stadion (Waldparkplatz Pa, Isenburger Schneise Pb und Gleisdreieck Pc) sind stark begrenzt und erfahrungsgemäß bereits 2,5 bis 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn ausgelastet. Es wird empfohlen, die Optionen des Parkschein-PreBookings für das „Parkhaus Aculeum“, das „Parkhaus Sandhofstraße (Universitätsklinik)“ sowie den „Parkplatz Isenburger Schneise“ zu nutzen oder alternativ die P+R Flächen beziehungsweise Parkplätze/Parkhäuser in der weiteren Umgebung anzufahren.

Für Autos, Kleinbusse (bis 9 Personen) sowie Wohnmobile (bis 3.5t)

Parkplatz Pᴀ (Waldparkplatz) / Parkplatz Pʙ (Gleisdreieck) / Parkplatz Pᴄ (Isenburger Schneise)

kostenpflichtig, im PreBooking: 15,00 bzw. 20,00 EUR – nur während Veranstaltungs-/Spieltagsbetrieb geöffnet

In direkter Umgebung zum Deutsche Bank Park stehen den Besuchern der Parkplatz Pᴀ (Waldparkplatz) , der Parkplatz Pʙ (Gleisdreieck) sowie der Parkplatz Pᴄ (Isenburger Schneise) zur Verfügung. Die Parklätze sind entsprechend über die Verkehrsführung beschildert.

(Waldparkplatz) (Gleisdreieck) (Isenburger Schneise) In direkter Umgebung zum Deutsche Bank Park stehen den Besuchern der , der sowie der zur Verfügung. Die Parklätze sind entsprechend über die Verkehrsführung beschildert. Parkhaus Sandhofstraße (Universitätsklinik)

kostenpflichtig, im PreBooking: 6 bzw. 10 € (pauschal); regulärer Tarif ab 1,50 € pro Stunde, bis 10 € pro Tag – durchgängig geöffnet

Im näheren Umfeld des Deutsche Bank Park werden Parkplätze im Parkhaus Sandhofstraße angeboiten. Ds Parkhaus kann über die A5 Ausfahrt Niederrad sowie über die Kennedyallee stadtauswärts erreicht werden. Mit dem RMV-Kombi-Ticket mit den Straßenbahnlinien 20 und 21 ab der Haltestelle „Heinrich-Hoffmann-Straße/Blutspendendienst“ zum Stadion. Die Straßenbahnen verkehren im drei Minutentakt – Fahrzeit zur Arena ca. 7 Minuten. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

Im näheren Umfeld des Deutsche Bank Park werden Parkplätze im Parkhaus Sandhofstraße angeboiten. Ds Parkhaus kann über die A5 Ausfahrt Niederrad sowie über die Kennedyallee stadtauswärts erreicht werden. Mit dem RMV-Kombi-Ticket mit den Straßenbahnlinien 20 und 21 ab der Haltestelle „Heinrich-Hoffmann-Straße/Blutspendendienst“ zum Stadion. Die Straßenbahnen verkehren im drei Minutentakt – Fahrzeit zur Arena ca. 7 Minuten. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage. Parkhaus Aculeum ​​

kostenpflichtig, im PreBooking: 8 bzw. 10 € (pauschal); regulärer Tarif ab 2,30 € pro Stunde, bis 35 € pro Tag – durchgängig geöffnet

Im näheren Umfeld des Deutsche Bank Park gibt es Parkplätze im Parkhaus Aculeum. Das Parkhaus ist über die A5 von Norden und Süden über die Ausfahrt „Frankfurt-Niederrad“ zu erreichen. Der Fußweg zum Deutsche Bank Park beträgt ca. 15 bis 20 Minuten, der Weg ist ausgeschildert. Alternativ besteht die Möglichkeit, vom Bahnhof „Niederrad“ mit den S-Bahnlinien S8 und S9 (in Richtung Wiesbaden) zum Bahnhof „Stadion“ zu fahren (Fahrzeit: 1 Station) und von dort zum Stadion zu laufen. Weitere Informationen auf der Homepage.

Im näheren Umfeld des Deutsche Bank Park gibt es Parkplätze im Parkhaus Aculeum. Das Parkhaus ist über die A5 von Norden und Süden über die Ausfahrt „Frankfurt-Niederrad“ zu erreichen. Der Fußweg zum Deutsche Bank Park beträgt ca. 15 bis 20 Minuten, der Weg ist ausgeschildert. Alternativ besteht die Möglichkeit, vom Bahnhof „Niederrad“ mit den S-Bahnlinien S8 und S9 (in Richtung Wiesbaden) zum Bahnhof „Stadion“ zu fahren (Fahrzeit: 1 Station) und von dort zum Stadion zu laufen. Weitere Informationen auf der Homepage. Parkhaus DFB-Campus

kostenpflichtig, nur im PreBooking: 25 € (pauschal – inkl. Ladekosten)

Fußläufig zum Deutsche Bank Park befindet sich das Parkhaus DFB-Campus in der Schwarzwaldstraße 121 im Stadtteil Sachenshausen-Süd. Das Parkhaus steht ausschließlich Parkschein-PreBooking-Kunden zur Verfügung und kann nur durch Elektrofahrzeuge (vollelektrisch/Plug-In-Hybrid) genutzt werden! Die Ladekosten sind in der pauschalen Parkgebühr bereits enthalten. Weitere Informationen auf der Pre-Booking-Infoseite.

Fußläufig zum Deutsche Bank Park befindet sich das Parkhaus DFB-Campus in der Schwarzwaldstraße 121 im Stadtteil Sachenshausen-Süd. Das Parkhaus steht ausschließlich Parkschein-PreBooking-Kunden zur Verfügung und kann nur durch Elektrofahrzeuge (vollelektrisch/Plug-In-Hybrid) genutzt werden! Die Ladekosten sind in der pauschalen Parkgebühr bereits enthalten. Weitere Informationen auf der Pre-Booking-Infoseite. Parkhaus Herriotstraße Nr. 3

kostenpflichtig, ab 1,50 € pro Stunde, bis 10 € pro Tag – Mo bis Do 16:30 Uhr bis 7:30 Uhr, Fr 14:30 Uhr bis Mo 7:30 Uhr (bitte beachten Sie die Öffnungszeiten – außerhalb dieser Zeiten fällt eine Strafzahlung i.H.v. 15 € pro Stunde an)

In der Herriotstraße 3 befindet sich ein Parkhaus mit 90x E-Ladesäulen. Der Fußweg zum Deutsche Bank Park beträgt etwa 30 Minuten. Informationen bezüglich Öffnungszeiten, Nutzungsbedingungen und Tarifen auf der Homepage.

In der Herriotstraße 3 befindet sich ein Parkhaus mit 90x E-Ladesäulen. Der Fußweg zum Deutsche Bank Park beträgt etwa 30 Minuten. Informationen bezüglich Öffnungszeiten, Nutzungsbedingungen und Tarifen auf der Homepage. Bürostadt Niederrad

Im Bereich der Lyonerstraße, Herriotstraße und Hahnstraße im Großraum „Bürostadt Niederrad“ befinden sich weitere Parkplätze. Zu erreichen sind diese über die die A5 Ausfahrt Niederrad. Fußweg zum Deutsche Bank Park ca. 15 bis 20 Minuten (ausgeschildert)

Im Bereich der Lyonerstraße, Herriotstraße und Hahnstraße im Großraum „Bürostadt Niederrad“ befinden sich weitere Parkplätze. Zu erreichen sind diese über die die A5 Ausfahrt Niederrad. Fußweg zum Deutsche Bank Park ca. 15 bis 20 Minuten (ausgeschildert) Sonstige Parkhäuser

Weitere öffentliche Parkhäuser im Innenstadt-Bereich unter: www.mainziel.de sowie www.mainziel.de/verkehrsinfo

Weitere öffentliche Parkhäuser im Innenstadt-Bereich unter: www.mainziel.de sowie www.mainziel.de/verkehrsinfo Park&Ride Parkplätze

Weitere Park&Ride-Plätze unter: www.pundr.hessen.de

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

S-Bahn

Vom Frankfurter Hauptbahnhof mit den S-Bahn Linien S7 (Obergeschoss), S8, S9 (beide Tiefgeschoss) in Richtung „Frankfurt Flughafen/Airport“, „Wiesbaden Hauptbahnhof“ Ausstieg „Stadion“. Die Fahrtzeit beträgt ca. 6 Minuten. 10-15 Gehminuten bis zum Deutsche Bank Park.

Straßenbahn

Vor dem Hauptbahnhof fahren am Spiel- und Veranstaltungstag zusätzlich zur Straßenbahnlinie 21 Sonderzüge der Straßenbahnen (Linie 20) im 3-Minuten-Takt zur Station „Stadion“. Die Straßenbahn ist strategisch günstiger für Zuschauer mit Karten für Haupt- und Osttribüne. Hier beträgt der Laufweg zwischen 10 und 15 Minuten.

Bus

Die Buslinie 61 sowie die Sonderlinie 80 verkehrt zwischen Frankfurt Flughafen und Frankfurt Südbahnhof. Die Busse fahren über Frankfurt Niederrad Richtung Stadion. Haltestellen sind dann „Stadionbad“ oder „Osttribüne“. Der Fußweg zum Stadion beträgt ca. 10 bis 15 Minuten.

Barrierefreiheit

Parkscheine und Parkberechtigungen für mobilitätseingeschränkte Besucherinnen und Besucher werden meist durch den Veranstalter bzw. den beauftragen Ticketdienstleister verschickt. In der Regel erhalten Käuferinnen und Käufer der dedizierten Rollstuhlfahrer-Tickets bzw. der Karten für mobilitätseingeschränkte Personen, automatisch eine entsprechende Parkberechtigung für die Tiefgarage unterhalb des Deutsche Bank Park.

für mobilitätseingeschränkte Besucherinnen und Besucher werden meist durch den Veranstalter bzw. den beauftragen Ticketdienstleister verschickt. In der Regel erhalten Käuferinnen und Käufer der dedizierten Rollstuhlfahrer-Tickets bzw. der Karten für mobilitätseingeschränkte Personen, automatisch eine entsprechende Parkberechtigung für die Tiefgarage unterhalb des Deutsche Bank Park. Informationen und Ansprechpartner finden sich auf den entsprechenden Veranstaltungsseiten.

finden sich auf den entsprechenden Veranstaltungsseiten. Inhabern des (blauen) Schwerbehindertenparkausweises stehen im direkten Umfeld des Deutsche Bank Park 34 Parkplätze für mobilitätseingeschränkte Personen zur Verfügung. Die Parkplätze befinden sich der Flughafenstraße – bereits bei der Zufahrt muss der entsprechende Behinderten-Parkausweis vorgezeigt werden.

Sanitäre Einrichtungen

Rollstuhlgerechte, barrierefreie Toiletten befinden sich in den Blöcken 36C, 32D, 24D und 20D. Die Nutzung erfolgt mit dem Euroschlüssel.

Rollstuhlgerechte, barrierefreie Toiletten befinden sich in den Blöcken 36C, 32D, 24D und 20D. Die Nutzung erfolgt mit dem Euroschlüssel. Verpflegung

Sechs Kioske auf dem unteren Umlauf, direkt hinter den Rollstuhlfahrerplätzen, sorgen für eine bequeme Versorgung mit Speisen und Getränken.

Geländeplan

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Wetter

Am Freitag werden tagsüber bis 26° und zu Konzertbeginn kuschelige 25° bei wolkenlosem Himmel vorhergesagt. Bis zum Sonnenuntergang um 21:15 Uhr senkt sich die Temperaturen auf 20°. Regen wird keiner erwartet.

Für Sonntag werden Temperaturen über 30° vorhergesagt. Um 18 Uhr sollen es noch 27° sein, bis 23 Uhr geht’s runter auf 22°. Regen ist ebenfalls keiner in Sicht.

Infos zum Pollenflug findet ihr hier.

Setlist Metallica vom No Repeat-Doppelkonzert am 24.05. und 26.05.2024 im Olympiastadion, München

24.05.2024

Whiplash

For Whom The Bell Tolls

Of Wolf And Man

The Memory Remains

Lux Æterna

Too Far Gone?

Kirk & Rob Doodle (Hofbräuhaus Funk Jam)

Fade To Black

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad But True

The Day That Never Comes

Hardwired

Fuel

Seek & Destroy

Master Of Puppets

26.05.2024

Creeping Death

Harvester Of Sorrow

Hit The Lights

Ride The Lightning

72 Seasons

If Darkness Had A Son

Kirk & Rob Doodle (Heinos Rosamunde)

Welcome Home (Sanitarium)

Inamorata

The Call Of Ktulu

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

Fight Fire With Fire

Breadfan

One

Enter Sandman

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