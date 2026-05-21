1989 gründeten Gitarrist Urban Gustafsson und Bassist Ronnie Olson Vomitory. Noch im selben Jahr stieß Tobias Gustafsson als Schlagzeuger zur Formation. Bis zuletzt waren die Brüder Gustafsson die Konstante der Band, wobei jetzt nur noch Tobias (Spitzname: Tobben) übrig ist. Urban, auch Ubbe genannt, hängt seine Gitarre nach 37 Jahren an den Nagel.

Alles hat ein Ende

Die Nachricht verkündeten er und die Band gemeinsam über die Sozialen Netzwerke. „Wie man so schön sagt, hat alles Gute ein Ende – und leider geht nun auch für Vomitory eine Ära zu Ende. Gründungsmitglied Urban Gustafsson hat beschlossen, sich zurückzuziehen“, schreibt die Band. Das bedeutet jedoch nicht das Ende der schwedischen Death-Metaller. Schließlich heißt es: „Eine neue Ära für Vomitory steht bevor. Bleibt dran für weitere Neuigkeiten.“

Gitarrist Ubbe erklärt dazu selbst: „Vor 37 Jahren habe ich diese Band gegründet. Nun ist für mich die Zeit gekommen, abzutreten. Ich möchte allen Fans für ihre jahrelange Unterstützung danken. Ich wünsche Tobben, Erik und CF alles erdenklich Gute für ihren weiteren Weg mit der Band. Wir sehen uns in der Hölle!“

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2013 lösten sich Vomitory auf. 2018 wurde das Comeback angekündigt. Dem vorausgegangen war ein Auftritt beim Summer Breeze 2017, der bei den Beteiligten Lust auf mehr gemacht hat. Seit 1997 bedient Erik Rundquist den Bass, und seit 1999 ist er auch für die Gesangs-Parts verantwortlich. Christian „CF“ Fredriksson übernahm vergangenes Jahr das Zepter an der Lead-Gitarre von Peter Östlund, der sich nach zehn Jahren verabschiedete. Erst im April 2026 veröffentlichten Vomitory ihr zehntes Studiowerk IN DEATH THROES.

Bei der anschließenden Europatournee mit Abbath und Hypocrisy stand Urban Gustafsson schon nicht mehr mit seinen Kollegen auf der Bühne. An seiner statt trat Kalle Sundin (Gehenna, Python). Ob Sundin die dauerhafte Nachfolge von Gustafsson antritt oder in Kürze ein anderer Name präsentiert wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass die Reise für Vomitory weitergeht. Ein paar Auftritte stehen für die Schweden dieses Jahr noch an, unter anderem bei den Escape Extreme Days, die am 4. und 5. September in Wien stattfinden.

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