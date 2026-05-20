Zu THE MANDRAKE PROJECT, dem jüngsten Soloalbum von Iron Maiden-Stimme Bruce Dickinson, gab es bekanntlich auch ein Comic. Hierbei legt die „air raid siren“ nun nach — und zwar mit der Fortsetzung seiner Graphic Novel. So kündigt der Verlag Z2 den zweiten Teil der surrealen Geschichte um Necropolis und Dr. Lazarus an: ‘The Mandrake Project: Year Two’ wird ab Ende Oktober zu haben sein und kann schon jetzt vorbestellt werden.

Eskalation

Inhaltlich „erreicht der Krieg zwischen Magie und Wissenschaft um die Kontrolle über die Unsterblichkeit einen halluzinatorischen Fieberhöhepunkt“. Bruce Dickinson selbst erwidert auf die Frage, wie ‘The Mandrake Project: Year Two’ die Handlung des ersten Bandes fortführt: „Haltet euch einfach an euren sprichwörtlichen Hüten fest, Leute. Das hier wird wirklich abgefahren!“ Darüber hinaus ergänzt Autor Tony Lee: „Ihr dachtet, das erste Buch würde uns Klagen einbringen und die Leute mit Mistgabeln auf die Straße treiben? Ihr habt noch gar nichts gesehen!“

Doch damit nicht genug: Der 184 Seiten starke Band umfasst überdies eine umfangreiche Reihe von Interviews und Features, die Dickinsons Leben auf Gastspielreise zur Veröffentlichung des zugehörigen Longplayers THE MANDRAKE PROJECT im Jahr 2025 nachzeichnen. Außerdem gewährt das Kreativ-Team Einblicke in die Entstehung dieses frischen Kapitels der ‘Mandrake’-Saga. Gewiss ist ‘The Mandrake Project: Year Two’ in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Unter anderem gibt es Deluxe- und Platinum-Editionen im Format 12 Zoll auf 12 Zoll — inklusive eines Vorworts von Sacha Gervasi, dem Regisseur von ‘Anvil! The Story Of Anvil’.

Must-have

Diese Ausgaben kommen „in einem eleganten, gestanzten Schuber“ und „mit einem Verschlussband sowie einem vergoldeten Buchschnitt“. Des Weiteren liegen „vier neue Sammlerkarten mit Folienprägung sowie eine Neuauflage des auf ‚antik’ getrimmten ‘The Mandrake Project’-Metallmedaillons (jenes Artefakts, das Dr. Lazarus im Comic in Händen hält)“ bei. Alsdann birgt ‘Year Two’ noch einen ausführlichen Artikel über den Soziologen und Mystiker Wilhelm Reich, dessen Werk dazu führte, dass er vom FBI verhaftet wurde und 1954 im Gefängnis verstarb.

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Z2 findet: „Dieses Buch ist ein absolutes Muss für alle Liebhaber von Iron Maiden, Bruce Dickinson und übernatürlichen Erzählungen.“ Auf die Frage nach ‘The Mandrake Project: Year Two’ gibt Z2-Chefredakteur Rantz Hoseley zu Protokoll: „Ich dachte, ich kenne die Grenzen und Eckpfeiler von Bruces verrückter Vision für diese Welt; doch eines hat ‘Year Two’ brutal deutlich gemacht: Es gibt keinerlei Grenzen dafür, wohin diese Geschichte noch führen wird! Und — lassen Sie mich nur so viel sagen: Wir alle können uns glücklich schätzen, dass dem so ist!“

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