Avenged Sevenfold haben nicht nur 2023 mit LIFE IS BUT A DREAM… ihren Vertrag mit Warner erfüllt, sondern sich zusätzlich auch die Rechte an ihrem THE STAGE-Album gesichert, das 2016 über Capitol Records erschienen ist. Damit sind sie eine komplett unabhängige Band, wie sie in den Sozialen Medien bekanntgaben.

Rückkauf

Weiter heißt es in dem Statement: „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir Capitol Records die Master-Aufnahmen und Rechte an THE STAGE (2016), THE STAGE (DELUXE EDITION) (2017) und LIVE AT THE GRAMMY MUSEUM (2017) abgekauft haben.

Wir wollen euch darauf aufmerksam machen, weil ihr die Musik erneut zu euren Playlisten hinzufügen müsst, wenn sie nicht auf euren Streaming-Diensten auftaucht. Außerdem beinhaltet unsere Deluxe Edition jetzt auch die vier Lieder unseres Capitol Records Rooftop-Auftritts“, erklären Avenged Sevenfold.

Unabhängigkeit

„Nach 26 Jahren sind Avenged Sevenfold eine gänzlich unabhängige Band. THE STAGE ist jetzt auch Teil dieser Unabhängigkeit. Es ist eine Platte, die sich schon 2016 mit KI, politischer und sozialer Kritik, der Simulationstheorie und Existenzialismus befasst hat. Alles Themen, die heutzutage umso relevanter erscheinen.“

Dann teasert die Band: „Uns ist klar, dass bald das zehnte Jubiläum ist, und wir freuen uns darauf. Für jetzt werden wir erst mal diese Woche die doppelten Streaming-Punkte für Deathbat-Preisnutzer einschalten.“ Nach einer Aufforderung, sich bei dem Belohnungssystem anzumelden, beenden sie die Ankündigung mit einem mysteriösen: „Ihr wisst schon, dass das heir eine Simulation ist… oder?“

Die Zukunft des Musikgeschäfts

Schon 2023, als die Band kurz vor Erfüllung ihres Vertrags mit Warner stand, wurde Frontmann M. Shadows (auch bekannt als Matt Sanders) im Interview mit Overpriced JPEGS gefragt, wie die Band in Zukunft ihre Musik veröffentlichen will und ob sie unabhängig agieren möchte.

Shadows erklärte zunächst, dass die Band gerne Musik machen und veröffentlichen wolle, wann es für sie passt. Er sagte: „Manchmal unterschreiben Künstler auch nur einen Vertriebsvertrag. Da bekommt das Label acht bis zehn Prozent, und dafür vertreiben sie die Platte. Manchmal zahlen sie auch dafür, das Album fertigzustellen, und die Band kümmert sich um den Rest. Es gibt viele Mittel und Wege, diesen Kuchen aufzuteilen.

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Wir wissen nur sehr genau, worauf wir uns nicht einlassen würden. Wir würden beispielsweise nicht mehr denselben Vertrag unterschreiben, den wir jetzt haben. Wenn auf der nächsten Platte aber Warner Brothers oder Universal steht, bedeutet das nicht, dass wir erneut bei einem Label unterschrieben haben. Stattdessen bedeutet es, dass wir sie vielleicht für den Vertrieb benutzen oder einen Lizenzvertrag mit ihnen haben“, stellte der Sänger klar.

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