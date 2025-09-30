Toggle menu

Avenged Sevenfold: M. Shadows hat erneut ein Vokalhämatom

M. Shadows mit Avenged Sevenfold am 16. Juni 2025 in Mailand
Foto: Getty Images, prandoni francesco. All rights reserved.
von
Das Organ von Avenged Sevenfold-Sänger M. Shadows ist lädiert: Bei einer Stimmlippe hat ein Arzt eine Blutung diagnostiziert.
Schlechte Nachrichten für Fans von Avenged Sevenfold: Frontmann M. Shadows muss sich derzeit wieder mit derselben Verletzung an den Stimmbändern herumschlagen, die er bereits 2017 erlitten hatte. Aufgrund der damaligen OP musste die für 2018 angesetzte Tour abgesagt werden. Diesmal betrifft es Konzerte in Lateinamerika, die jedoch in Bälde nachgeholt werden sollen.

Entscheidung der Vernunft

„Schweren Herzens und mit Bedauern müssen wir bekanntgeben, dass wir wegen eines bestimmten Leidens namens Vokalhämatom die notwendige Entscheidung getroffen haben, unsere Tour auf Anfang nächsten Jahres zu verlegen“, teilen Avenged Sevenfold in den Sozialen Medien mit. Laut der Google KI entsteht „ein Vokalhämatom, auch bekannt als Stimmlippenblutung, wenn ein Blutgefäß in den Stimmbändern reißt und Blut unter die Schleimhaut der Stimmbänder austritt, was zu einem blauen Fleck oder einer Schwellung führt.

Dies führt oft zu Heiserkeit, Stimmverlust, verminderter Tonhöhe und einem Verlust des Stimmumfangs. Hämatome im Stimmband können durch extremes Schreien, Husten, Sprechen, Singen oder andere Formen der Stimmbandtraumatisierung verursacht werden und erfordern eine sofortige Untersuchung durch einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt (HNO-Arzt), um eine vollständige Stimmbandruhe zur Heilung zu gewährleisten.“

Besser jetzt als später

Im zugehörigen Video erläutert der hörbar heisere Avenged Sevenfold-Sänger, dass er nach dem Auftritt seiner Band beim Louder Than Life-Festival am vergangenen Wochenende etwas im Hals bemerkt habe. „Ich bin ein bisschen krank geworden und dachte, dass sich mein Hals deswegen mies anfühlt. Also bin ich nach Argentinien gereist. Ich dachte mir, es war wahrscheinlich das Reisen, der Zeitplan und so weiter. Montag und Dienstag kamen. Ich habe viel geschlafen, aber keinen Unterschied verspürt.

Also verschoben wir das Konzert in Buenos Aires. Am nächsten Tag, nachdem ich wieder viel geschlafen hatte, bin ich aufgewacht und hatte das Gefühl, dass irgendwas nicht besser wird. Also habe ich einen guten Arzt in Argentinien besucht und ihn meinen Hals gründlich untersuchen lassen. Ich habe eine Blutung auf meiner linken Stimmlippe, was dieselbe Verletzung ist, die ich 2017 hatte. 2017 entschied ich mich jedoch dazu, weiterzusingen.

Ich hatte einen Haufen Tabletten genommen, was zur Operation geführt hat. Wenn ich hier also jetzt einen Schussstrich ziehe, braucht meine Stimme ein paar Wochen Ruhe und danach ein paar Monate Reha. Dann können wir die Termine für euch nachholen. Daher muss ich die verantwortungsvolle Entscheidung treffen und die Reißleine ziehen.“


Themen

Avenged Sevenfold Blutung M. Shadows Stimmbänder Stimmlippen Vokalhämatom
