In einem neuen Interview mit dem AMFM-Magazin zu seinem Soloprojekt, wurde Bruce Dickinson gefragt, wie er seine Stimme aufrechterhält und pflegt, woraufhin er überraschend entgegnet, dass er nichts besonderes tue, um seine Stimme zu wahren.

Der Sänger erklärt: „Ich tue dafür nichts besonderes, außer das, was zum gesunden Menschenverstand gehört. Nicht am Tag vor einem Konzert auf ein Fußballspiel gehen und sich dumm und dämlich schreien, und danach erwarten, noch singen zu können. Man muss schon ein bisschen wie ein Mönch leben, weil Stimmen Schlaf und Ruhe brauchen. Sie mögen das. Sei nett zu deiner Stimme.“

Gepflegter Körper, gepflegte Stimme

Obwohl er meint „nichts“ für seine Stimme zu tun, holt Dickinson sogar noch weiter aus: „Eigentlich: Sei nett zu deinem Körper. Wenn du deinen Körper respektierst, ist deine Stimme nur noch eine Projektion dessen. Und ja, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die man tun kann.“

Er reflektiert mit einem kleinen Lächeln: „Ich habe das Glück, dass ich meinen mickrigen kleinen Stimmbändern eine Chance gegeben habe, indem ich einfach Lungen und ein Zwerchfell habe, die laut genug sind. Ich habe genug Luft in mir, ich bin ein alter Windsack, also generiere ich genug Luft, um meine Stimme zu unterstützen.“ Letztendlich lenkt er ein: „Also doch, ich singe mit der nötigen Technik, um meine Stimme auf Kurs zu behalten, während ich auf Tournee bin.“

Der Iron Maiden-Frontmann ist aktuell in den USA un in Kanada mit seiner Band und dem Album THE MANDRAKE PROJECT unterwegs, das im März 2024 erschien.

