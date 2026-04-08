Seit 2023 ist ein neues Studioalbum von Savatage im Gespräch. Gesundheitliche Probleme seitens Bandleader Jon Oliva sorgten seither immer wieder für Unterbrechungen. Auch bei der Live-Rückkehr vergangenes Jahr konnte der „Mountain King“ nicht dabei sein. Das wird vorerst auch so bleiben, wie Oliva selbst in umfangreichen Nachrichten an seine Anhängerschaft erklärt.

Unaufhaltsam

In der Facebook-Gruppe „Savatage Legion“ schrieb der 66-Jährige kürzlich: „Ich habe mit einigen ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und stehe kurz vor einer Rückenoperation. Ehrlich gesagt habe ich momentan starke Schmerzen und kann nicht so singen, wie ich sollte. Das war eine der größten Herausforderungen für mich. Außerdem kann ich nicht mehr fliegen, was es mir deutlich erschwert, aufzutreten und meiner Leidenschaft nachzugehen. Aber – und das ist wichtig – es hat mich nicht aufgehalten.“

Demnach laufen im Hintergrund Gespräche für einige Auftritte in den USA und wie diese unter den aktuellen Umständen zu realisieren seien. „Ich kann zwar noch nichts Konkretes verkünden, aber wir arbeiten daran. Und es bedeutet mir sehr viel, das überhaupt sagen zu können“, meint Oliva. Diesen Sommer kehren seine Kollegen (mit Zak Stevens am Mikrofon) für einige Auftritte nach Deutschland zurück.

Widrigkeiten des Lebens

Dann geht der Musiker auf den Fortschritt des neuen Materials ein, das seit nunmehr drei Jahren in Arbeit ist. „Ich weiß, es war ein langer Weg. Wahrscheinlich länger, als wir alle je erwartet hätten. Es gab Verzögerungen, Rückschläge und vieles, das hinter den Kulissen passierte – teils musikalisch, teils einfach nur die üblichen Widrigkeiten des Lebens.“ Letzten Endes gehe es Oliva und dem Rest der Band nicht darum „etwas schnell auf den Markt zu bringen. Es geht darum, dass ihr es fühlt, wenn ihr es hört.“

Zusammengefasst: „Es geht voran. Vielleicht nicht blitzschnell, aber es geht in die richtige Richtung. Und wenn es so weit ist, werdet ihr es wissen.“ Er verspricht außerdem, dass die Platte etwas ganze Besonderes sein soll. An Material mangele es nicht, wie Oliva in einem weiteren Statement verrät. In der Zwischenzeit soll am 18. Juni das Live-Album MADNESS REIGNS IN THE GUTTER (ein Konzert von 1990) erscheinen.

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