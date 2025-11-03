Die Savatage-Tour 2026 beginnt am 19. Juli in Istanbul, Türkei. Damit kehrt die Band zurück auf die Bühne, um ihr erfolgreichen Comebacks in Europa im Jahr 2025 nach fast zwei Jahrzehnten Pause fortzusetzen. Die Tour 2026 verspricht eine explosive Setlist, die den gesamten Katalog der Band samt klassischen Hymnen und weniger bekannten Stücken umfassen soll.

Savatage-Fans sollen sich auf die rohe Energie und das musikalische Können der Band freuen dürfen, die sich während des Jahrzehnts, in dem Savatage nicht getourt sind, noch verstärkt haben, heißt es in er offiziellen Pressemeldung zur Tournee 2026. Mit dabei als Support-Band bei vielen Konzerten: die zurückgekehrten Nevermore in neuer Besetzung.

Sänger Zak Stevens erklärt: „Nach den fantastischen Tourneen durch Südamerika und Europa im letzten Jahr freue ich mich sehr auf die Savatage 2026 Headline-Shows in Europa. Diese Tour wird großartig. Es wird das erste Mal sein, dass Savatage in Istanbul, Bukarest, Este (Italien), Warschau und Leipzig (Deutschland) auftreten. Bisher stehen neun Headline-Shows und eine Reihe von Festivals auf dem Programm. Ich kann es kaum erwarten, alle dort zu sehen, wie sie lautstark die Musik mit uns feiern.“

Tourneepause, Wacken Open Air und Rückkehr

Während ihrer fast 20-jährigen Tourpause setzten sich treue Fans unermüdlich für die Rückkehr der Band ein. Ihr mitreißender Reunion-Auftritt beim Wacken Open Air 2015 begeisterte 80.000 Fans und bestätigte sowohl den legendären Status von Savatage. Aufbauend auf dem Erfolg ihres Wacken-Gigs 2015 sorgten Savatage 2025 mit ihren ersten Headline-Shows seit 2002 international für Begeisterung.

Savatage gelten als eine der einflussreichsten und beständigsten Bands des Progressive Metal. Im Laufe ihrer bewegten Karriere hat die Band aus Tampa elf bahnbrechende Alben veröffentlicht und Hunderte von Konzerten weltweit gespielt. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Heavy, Progressive, US-Power Metal und klassischem Hard Rock haben sie den Metal nachhaltig geprägt. Ihr innovativer Ansatz bei Konzeptalben und Rockopern hat unzählige Künstler beeinflusst und ihnen eine treue Fangemeinde auf der ganzen Welt beschert.

Savatage-Mitglieder: Die Live-Besetzung 2026

Ihre Geschichte ist geprägt von Triumph und Tragik, gekennzeichnet durch bahnbrechende Alben wie das wegweisende HALL OF THE MOUNTAIN KING (1987) und die Rockoper STREETS (1991). Nach dem frühen Tod des Gitarristen Criss Oliva nach dem Erfolg EDGE OF THORNS machte die Band mit neuer Zielstrebigkeit weiter.

Die „Prelude To Madness“-Tour 2026 wird mit der aktuellen Besetzung von Savatage stattfinden: Sänger Zak Stevens, die Gitarristen Al Pitrelli und Chris Caffery, Bassist Johnny Lee Middleton und Schlagzeuger Jeff Plate. Wie schon bei den Savatage-Konzerten 2025 wird Jon Oliva nicht den Gesang übernehmen.

Savatage-Tourdaten und Tickets 2026

Zu folgenden Gelegenheiten sind Sabatage 2026 in Europa zu sehen. Termine in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum sind gefettet; Festival-Shows wie die auf dem Wacken Open Air wurden mit einem Sternchen* versehen.

Savatage „Prelude To Madness“-Tour Sommer 2026

19. Juli 2026 – Istanbul, Türkei

21. Juli 2026 – Bukarest, Rumänien – Arenele Romane Open Air (Special Guest: Trooper)

23. Juli 2026 – Plowdiw, Bulgarien – Hills Exclusive*

25. Juli 2026 – Athen, Griechenland – Release Festival*

27. Juli 2026 – Pompeii, Italien – Amphitheatre of Pompeii

28. Juli 2026 – Este, Italien – Castello Carrarese (Special Guest: Vision Divine)

30. Juli 2026 – Wacken, Deutschland – Wacken Open Air*

1. August 2026 – Tilburg, Niederlande – O13

3. August 2026 – Pratteln, Schweiz – Z7 Open Air (Special Guest: Nevermore)

5. August 2026 – Villena, Spanien – Leyendas Del Rock*

7. August 2026 – Kortrijk, Belgien – Alcatraz Festival*

8. August 2026 – Hamburg, Deutschland – Elb-Riot*

9. August 2026 – Geiselwind, Deutschland – Keep It True*

11. August 2026 – Warschau, Polen – Progresja (Special Guests: Nevermore & Armored Saint)

12. August 2026 – Leipzig, Deutschland – Parkbühne (Special Guest: Nevermore)

13. August 2026 – Bonn, Deutschland – Kunst!Rasen (Special Guest: Nevermore)

15. August 2026 – Moravsky Krumlov, Tschechische Republik – Rock Castle*

Informationen zu Tickets sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

