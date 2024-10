Savatage: Jon Oliva leidet an MS und Morbus Ménière

Jon Oliva hatte sich zuletzt an drei Stellen die Wirbelsäule gebrochen. Nun bekam der Savatage-Mastermind noch eine andere Diagnose. Wie der Musiker in einem Statement in einer Savatage-Gruppe bei Facebook schreibt, laboriert der 64-Jährige sowohl an Multiple Sklerose als auch Morbus Ménière. Deswegen wird der US-Amerikaner nicht bei der brasilianischen Monsters Of Rock-Ausgabe am 19. April 2025 in São Paulo teilnehmen, wo sich auch die Scorpions, Judas Priest, Europa und Opeth die Ehre geben.

„Liebe Savatage-Fans“, meldet sich Jon Oliva. „Ich möchte ein paar Dinge für alle klarstellen. Zuerst freue ich mich sehr für Johnny, Chris, Zak, Jeff und Al, dass sie wieder live spielen. Ich finde es wichtig, dass die Fans unsere Musik live genießen. Und glaubt mir: Diese Jungs werden Ärsche treten. Was mich anbelangt, wollte ich diese Konzerte spielen. Doch leider bin ich auf weitere gesundheitliche Probleme gestoßen. Ich will, dass ihr alle wisst, dass ich diese Shows spielen würde, wenn es einen Weg dafür geben würde. Doch meine Gesundheitsprobleme sind ernster, als ich ursprünglich dachte.

Schwindel & Tinnitus

Wie die meisten von euch wissen, habe ich mir die Wirbelsäule an drei Stellen gebrochen. Und kürzlich stellte man bei mir Multiple Sklerose sowie Morbus Ménière fest. Meine Ärzte Ärzte arbeiten mit mir daran, mich wieder gesund zu bekommen. Mit den Savatage-Jungs arbeite ich eng zusammen und bin an an dem ein oder anderen Aspekt der Show beteiligt. So stehe ich zu 100 Prozent dahinter, dass die Jungs dies machen, und verspreche, dass ich zurückkehren werde. In der Zwischenzeit arbeite ich im Studio an neuem Material. Ich liebe euch alle und danke euch dafür, dass ihr meine Situation versteht.“

Die Schön-Klinik-Gruppe erklärt Morbus Ménière folgendermaßen: „Morbus Menière ist eine seltene Erkrankung, die sowohl das Hör- als auch das Gleichgewichtsorgan betrifft. Dabei kommt es zu einem Stau von Flüssigkeit im Hör- und Gleichgewichtsorgan im Innenohr (Endolymphhydrops). Dieser Stau ist die Folge eines Ungleichgewichts zwischen Produktion und Abtransport der Flüssigkeit, die regelmäßig ausgetauscht wird.“ Die Betroffenen kämpfen in Folge mit Symptomen wie Schwindelanfällen, Hörverlust sowie Tinnitus.

