Der Druck von außen sowie Band-interne Streitigkeiten haben nun den Bruch der Hardcore-Gruppe Baptists herbeigeführt. Lest hier das Statement der Band.

Das war’s mit Baptists. In den vergangenen Jahren war es bereits still um die kanadische Metal-/Punk-/Hardcore-Gruppe geworden. Jetzt verkündeten die Mitglieder das Ende der Band. Vorwürfe gegen Sänger Andrew Drury Zwischen den Jahren 2013 und 2018 haben Baptists drei Studioalben publiziert und waren als Core-Geheimtipp eher undercover unterwegs. Seit ihrer letzten Veröffentlichung BEACON OF FAITH (2018) hörte man allerdings wenig von den Kanadiern. Nun erfahren wir, dass schwerwiegende Vorwürfe gegen den Sänger Andrew Drury kursieren. Offenbar seien diese erdrückend genug, um den Fortlauf des Band-Geschehens zu beenden. „Anschuldigungen über schädliches Verhalten seitens unseres Sängers Andrew Drury“ sollen ein ungutes Gefühl…