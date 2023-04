Disturbed-Vorsteher David Draiman wird am heutigen Tage 50 Jahre alt. Schwermetallische Geburtstagsgrüße gehen an den Sänger raus.

Disturbed-Frontmann David Draiman ist in den Sozialen Medien eine umstrittene Figur – darüber haben wir bereits berichtet. Dennoch hoffen wir, dass der mittlerweile 50-Jährige heute einen angenehmen Geburtstag erleben kann. Immerhin zählt seine musikalische Erfolgshistorie mittlerweile knapp 30 Jahre! Seit 1996 verleiht er den Nu Metal-Giganten Disturbed eine Stimme und hilft dabei, die Band an die Speerspitze des besagten Genres zu katapultieren. Zum runden Ehrentag ein kurzer Rückblick auf Draimans Karriere. Bahnbruch mit David Draiman Nachdem die Debütplatte der Band vorerst bloß in den USA und in Kanada Anklang gefunden hatte, kam mit BELIEVE (2002) der internationale Durchbruch, der der…