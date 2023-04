Mammoth WVH: Das macht gute Band-Mitglieder aus

auch interessant

In einem Interview mit HardDrive Radio verriet Mammoth WVH-Frontmann Wolfgang Van Halen, was für ihn gute Musikerkollegen ausmachen. Seine Antwort scheint dabei eine simple und etablierte Faustformel zu sein, nach der er seine Mitstreiter auszuwählen weiß.

Gesundes Zusammenleben

Empfehlung der Redaktion Van Halen: Wolfgang spricht über Frankenstein-Gitarre HardRock, Heavy Metal, Metal Wolfgang Van Halen teilt in einem neuen Interview eine lustige Anekdote über den Umgang seines Vaters Eddie Van Halen mit seiner berühmten Klampfe. „Ich denke, warum die Dinge für uns mit Mammoth WVH so gut laufen, ist der Tatsache geschuldet, dass wir in erster Linie wie eine Familie sind“ , erklärte Wolfgang das harmonische Band-Gefüge. „Man muss dazu in der Lage sein, miteinander zu leben. Natürlich ist es großartig, wenn die Beteiligten darüber hinaus auch begnadete Musiker sind – verständlicherweise will man eine gute Band sein -, aber viel wichtiger ist, dass man dazu in der Lage ist, miteinander auszukommen. Es ist wichtig. Und ich finde es großartig, weil wir uns alle lieben. Wir sind gute Kumpels, wie Brüder, und eine glückliche Familie, die einfach Musik macht und eine gute Zeit dabei hat. Das ist alles, was es braucht.“

MAMMOTH II auf Amazon.de bestellen!

Offenbar scheint der angenehme Umgang bei Mammoth WVH zu fruchten, denn die Band veröffentlicht am 4. August ihr zweites Studioalbum MAMMOTH II. Einen ersten Höreindruck bietet die vor wenigen Wochen veröffentlichte Single ‘Another Celebration At The End Of The World’. Wolfgang Van Halen gründete die Band bereits 2015; 2021 schien mit MAMMOTH WVH (Review) das Debütalbum.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.