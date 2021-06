Slipknot arbeiten an neuen Songs, was gleichbedeutend damit ist, dass die Band auch an neuen Masken werkelt. Corey Taylor ist gewohnt begeistert.

Zu einem neuen Slipknot-Album gehören naturgemäß auch neue Masken der Musiker. Auf die aktuelle "Mumps"-Maske von Frontmann kommen manche Fans noch immer nicht klar. Das Grusel-Accessoire, an dem der Sänger zusammen mit Horror-Make-up-Künstler Tom Savini gearbeitet hatte, war vielen Fans nicht grotesk genug und eher lachhaft, wodurch die Gesichtsverhüllung für einige Memes herhalten musste. Nun also sind Slipknot wieder im Studio, um den Nachfolger zu WE ARE NOT YOUR KIND (2019) aufzunehmen. Und wie gewohnt kündigt Taylor weit im Vorfeld seine neue Maske an, die natürlich "Kinder erschrecken" wird und "krass" aussehen wird, wie er im Interview mit Steve-O Ende April…