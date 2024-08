Passend zur großen Nightwish-Titelgeschichte und der Veröffentlichung ihres neuen Albums YESTERWYNDE veröffentlicht METAL HAMMER zusammen mit der Band eine weltexklusive 7“-Vinyl. Auf der A-Seite begeistert der Nightwish-Klassiker ‘Nemo’ in der „Live in a Virtual World“-Version – natürlich mit Floor Jansen am Gesang und bisher physisch unveröffentlicht. Auf der B-Seite befindet sich das brandneue ‘The Day Of…’ in der Single-Version – ebenfalls ein Stück, das in dieser Variante nur hier auf Vinyl erhältlich sein wird.

METAL HAMMER-Ausgabe 10/2024 inklusive einzigartiger Nightwish-7“ mit zwei Songs, die es so nirgends sonst auf Vinyl geben wird, erscheint am 20.9.2024. Schon jetzt vorbestellen, nur solange der Vorrat reicht!

>>Jetzt vorbestellen<<

Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 10/2024 + exklusive Nightwish 7“-single.