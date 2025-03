Corrosion Of Conformity befinden sich derzeit im Studio, um mit neuer Besetzung am Nachfolger von NO CROSS NO CROWN zu arbeiten.

Seit NO CROSS NO CROWN (2018) hat sich bei Corrosion Of Conformity in Sachen Besetzung getan. Nachdem Mitbegründer und Schlagzeuger Reed Mullin Anfang 2020 verstorben ist, sitzt nun Stanton Moore wieder an den Trommeln (er war bereits 2005 eingesprungen). Auch am Bass gab es vor ein paar Monaten einen personellen Wechsel. Mike Dean, der ebenfalls seit der Band-Gründung Anfang der Achtziger dabei war, gab im September 2024 seinen Ausstieg bekannt. Abschied In einem Statement auf Social Media schrieb Dean damals: „Vor Kurzem habe ich beschlossen, mich von Corrosion Of Conformity zurückzuziehen, einer Band, die vor etwa 40 Jahren von Reed…