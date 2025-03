Ghost: Neuer Song ‘Satanized’ kommt am Mittwoch

Ghost machen Ernst. Die Okkult-Rocker um Tobias Forge hatten zuletzt angekündigt, dass die neue Frontfigur Papa V Perpetua in Kürze offenbart wird. Am morgigen Mittwoch, den 5. März 2025 ist es nun so weit. Denn um 6 Uhr früh feiert der neue Song ‘Satanized’ Premiere (siehe Video unten). „Wir wollen euch informieren, dass unser Sin City-Stadtrat komplett ist“, schreibt die Band in einem Newsletter.

Und weiter: „Papa V Perpetuas Aufstieg steht unmittelbar bevor. Also lasst uns alle am Mittwoch, den 5. März um 6:00 Uhr zusammenkommen. Alle sind willkommen, um den Mühen den täglichen Lebens zu entfliehen und eins zu werden mit dem phantasmagorischen Spektakel.“ Außerdem bieten Ghost an „diesen besonderen Moment mit verwandten Seelen“ zu erleben. So kann man seine Freunde bei Partiful zu einer Watchparty einladen.

Doch damit nicht genug: Im eingangs erwähnten Newsletter preisen Ghost zudem eine Schallplatte mit dem Titel BLASPHEMY! HERESY! MSYSTERY! in ihrem Online Shop an. Man dürfte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man annimmt, dass es sich hierbei um eine besondere Auflage des neuen Albums der Schweden handelt. Die angebotene Version gibt es nur in einer limitierten Stückzahl von weltweit 6.000 (die leider bereits alle vergriffen sind). Des Weiteren heißt es in der Beschreibung des Artikels, den man für für 40 Britische Pfund bekommen konnte: „Variierende Editionen, zufälliges Artwork. Einmalige Pressung. Tracklist wird noch offengelegt.“ Es sind gerade spannende Zeiten für Ghost-Fans.

