Vor drei Jahren fand die (quasi) ursprüngliche Biohazard-Besetzung wieder zusammen. Nun ist ihr erstes Album seit 2012 in den letzten Zügen.

Am 22.1. fand die neunte Gala der US-amerikanischen Metal Hall Of Fame statt. Bei einem Interview auf dem Roten Teppich sprach Biohazard-Frontmann Billy Graziadei über den aktuellen Stand des heiß erwarteten neuen Albums. REBORN IN DEFIANCE erschien 2012 und war der letzte Langspieler der Hardcore-Band. Es folgten Jahre voller Chaos, Besetzungswechsel und schließlich der Trennung. Vor drei Jahren fanden die New Yorker in ihrer fast ursprünglichen Besetzung wieder zusammen und versprachen kurz darauf neues Material für die hungrigen Fans. Gründungsschlagzeuger Anthony Meo, welcher auf dem ersten Demo der Band zu hören ist und von 1987 bis 1988 bei der Band…