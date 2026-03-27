Zwei Jahre, nachdem INVINCIBLE SHIELD veröffentlicht wurde, haben sich Judas Priest kürzlich im Studio eingefunden, um an frischem Liedgut zu arbeiten. Bis es neue Musik von den Metal-Urgesteinen gibt, können sich Fans die Wartezeit mit einer Neuauflage von SAD WINGS OF DESTINY versüßen.

Die Information zur Studioarbeit rutschte Gitarrist Richie Faulkner während einem der zahlreichen Interviews heraus, die er derzeit gibt. Im Gespräch mit The Metal Voice ging es eigentlich um den Dokumentarfilm ‘The Ballad Of Judas Priest’, der bei der diesjährigen Berlinale Premiere feierte.

Voller Energie

Über seine Rolle innerhalb der Band und der Dokumentation erklärt Faulkner zunächst: „Ich bin ein paar Minuten zu sehen, was eigentlich zu viel ist. Was die Geschichte von Priest, ihren Aufstieg und ihr Vermächtnis angeht, denke ich, dass ich angemessen präsent bin, ziemlich gegen Ende. Es geht ja schließlich um sie, nicht um mich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Immerhin habe er erst in den letzten Jahren seinen Teil beigetragen, wie Faulkner bescheiden angibt, und fügt hinzu: „Ich bin einfach froh, dass ich am Ende meine 15 Sekunden Ruhm habe. Aber es ist eine tolle Sache. Ich bin natürlich stolz, ein Teil davon zu sein.“ Laut Bassist Ian Hill ist es jedoch nicht zuletzt Richie Faulkner zu verdanken, dass Judas Priest nach wie vor präsent sind. In einem Interview erklärte Hill: „Richie kam mit seinem unendlichen Enthusiasmus und seiner Energie an, und das färbte auf uns ab.“

Als Faulkner schließlich über den Album-Tour-Zyklus der Band spricht, verplappert er sich scheinbar ein wenig. „Wir arbeiten gerade an einem neuen Album, und wahrscheinlich werden wir damit auch auf Tour gehen“, meint er zunächst. Auf Nachfrage legt er nach: „Wir haben mit den Aufnahmen begonnen. Ja, wir waren im Februar einen Monat lang im Studio und haben die Grundlagen gelegt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber jetzt habe ich es gesagt.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.