Nach der Premiere des großen Judas Priest-Dokumentarfilms ‘The Ballad Of Judas Priest’ haben die Metal-Urväter erneut etwas zu feiern: Ihr mächtiges Zweitwerk SAD WINGS OF DESTINY soll neu veröffentlicht werden.

Am 26. März 2026 feierte SAD WINGS OF DESTINY 50. Jubiläum (in Großbritannien war es bereits am 23. März 1976 erschienen). Judas Priest etablierten auf ihrem zweiten Album ihren Stil mit ikonischen Songs wie ‘Victim Of Changes’, ‘The Ripper’, ‘Tyrant’ und ‘Dreamer Deceiver’.

50 Jahre SAD WINGS OF DESTINY von Judas Priest

Exciter Records und deren Verlags-Partner Reach Music kündigen nun an, in Zusammenarbeit mit Judas Priest die Master-Rechte an dem Album erworben und damit die Kontrolle über SAD WINGS OF DESTINY an die Band und ihre kreativen Partner zurückgegeben zu haben.

Anlässlich des goldenen Jubiläums wird Exciter Records eine Special Edition von SAD WINGS OF DESTINY veröffentlichen, die sich derzeit in Produktion befindet. Die Neuauflage konzentriert sich darauf, eine definitive Version von SAD WINGS OF DESTINY zu schaffen, wobei auf die ursprünglichen Multitrack- und Masterbänder zurückgegriffen wird. Erfahrung damit hat Exciter Records bereits: Schon zum 50. Jubiläum des Debütalbums ROCKA ROLLA wurde dieses neu abgemischt und remastert.

Viele Informationen über Exciter Records lassen sich im Netz nicht finden. Eine Nähe des Labels zur Band liegt aber nahe – benannt ist es nach dem Band-Klassiker ‘Exciter’ vom Album STAINED CLASS (1978); neben den erwähnten Re-releases von ROCKA ROLLA und jetzt SAD WINGS OF DESTINY erscheint dort am 24.4.2026 außerdem das neue Album EVOLUTION von Elegant Weapons, der Band von Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner.

SAD WINGS OF DESTINY: ein entscheidender Moment für Judas Priest

Judas Priest erklären zur Neuauflage ihres zweiten Albums: „SAD WINGS OF DESTINY war ein entscheidender Moment für uns als Band. Hier begannen wir wirklich, den Sound und die Identität zu formen, die sich durch alles ziehen, was wir seitdem gemacht haben. Zu sehen, dass dies 50 Jahre später gewürdigt wird – und dass es in neuen Ausgaben präsentiert wird –, ist unglaublich bedeutsam.“

Michael Closter, Präsident von Exciter Records, fügt hinzu: „Wir haben uns die Original-Masterbänder von SAD WINGS OF DESTINY wieder vorgenommen – die seit Jahrzehnten unberührt waren –, und wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, diese definitiven Ausgaben den Fans weltweit präsentieren zu können.“

Wann genau die Neuauflage von SAD WINGS OF DESTINY erschienen soll und in welchen Editionen sie zu haben sein wird, ist derzeit nicht bekannt.

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