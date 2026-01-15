Alle Jahre wieder feiern Film- und Pop-Kultur-Aficionados die Berlinale in der Hauptstadt. Bei der diesjährigen, 76. Ausgabe vom 12. bis zum 22. Februar ist auch etwas für Metalheads dabei! Der Dokumentarfilm ‘The Ballad Of Judas Priest’ von Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello und Regisseur Sam Dunn feiert auf dem Film-Festival Premiere.

„Gut gelaunte Dokumentation“

Die Berlinale zeigt den Film im Rahmen des „Berlinale Special“, das insgesamt 19 Werke aus 15 Ländern enthält. Neben zwei Body Horror-Filmen von Edwin und Natalie Erika James wird die Dokumentation über Judas Priest in einer Spätvorstellung gezeigt. „Eine mitreißende, gut gelaunte Dokumentation über die legendäre Heavy Metal-Band Judas Priest von Sam Dunn und Tom Morello rundet das Berlinale Special Midnight Programm ab“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Programmbeschreibung des Festivals bestätigt außerdem: „Der Dokumentarfilm folgt den Heavy-Metal-Pionieren Judas Priest auf ihrer ein halbes Jahrhundert umspannenden gemeinsamen Reise. Angefangen bei ihren Ursprüngen im industriellen ‚Black Country‘ Englands bis zu ihrer Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame.“

Regisseur Sam Dunn ist für seine Metal-Dokumentationen bekannt. Er begleitete schon Iron Maiden für ‘Iron Maiden: Flight 666’ in der Ed Force One auf der „Somewhere Back in Time World Tour“. Außerdem drehte er Filme über Rush (‘Rush: Beyond The Lighted Stage’ (2010)), Alice Cooper (’Super Duper Alice Cooper – Welcome To His Nightmare’ (2014)) oder das Wacken Open Air (‘Welcome To Wacken – A Documentary Film In Virtual Reality’ (2017)).

