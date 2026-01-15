Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Judas Priest-Dokumentarfilm feiert Premiere auf Berlinale

Judas Priest
Judas Priest
Foto: Andrew "Elvis" McGovern. All rights reserved.
von
Auf der diesjährigen Berlinale wird die Judas Priest-Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ erstmals das Licht der Welt erblicken.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Alle Jahre wieder feiern Film- und Pop-Kultur-Aficionados die Berlinale in der Hauptstadt. Bei der diesjährigen, 76. Ausgabe vom 12. bis zum 22. Februar ist auch etwas für Metalheads dabei! Der Dokumentarfilm ‘The Ballad Of Judas Priest’ von Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello und Regisseur Sam Dunn feiert auf dem Film-Festival Premiere.

„Gut gelaunte Dokumentation“

Die Berlinale zeigt den Film im Rahmen des „Berlinale Special“, das insgesamt 19 Werke aus 15 Ländern enthält. Neben zwei Body Horror-Filmen von Edwin und Natalie Erika James wird die Dokumentation über Judas Priest in einer Spätvorstellung gezeigt. „Eine mitreißende, gut gelaunte Dokumentation über die legendäre Heavy Metal-Band Judas Priest von Sam Dunn und Tom Morello rundet das Berlinale Special Midnight Programm ab“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Programmbeschreibung des Festivals bestätigt außerdem: „Der Dokumentarfilm folgt den Heavy-Metal-Pionieren Judas Priest auf ihrer ein halbes Jahrhundert umspannenden gemeinsamen Reise. Angefangen bei ihren Ursprüngen im industriellen ‚Black Country‘ Englands bis zu ihrer Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Regisseur Sam Dunn ist für seine Metal-Dokumentationen bekannt. Er begleitete schon Iron Maiden für ‘Iron Maiden: Flight 666’ in der Ed Force One auf der „Somewhere Back in Time World Tour“. Außerdem drehte er Filme über Rush (‘Rush: Beyond The Lighted Stage’ (2010)), Alice Cooper (’Super Duper Alice Cooper – Welcome To His Nightmare’ (2014)) oder das Wacken Open Air (‘Welcome To Wacken – A Documentary Film In Virtual Reality’ (2017)).


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Berlinale Dokumentarfilm Filmpremiere judas priest Rage Against The Machine Sam Dunn Tom Morello Weltpremiere
Tom Morello und Caleb Shomo rocken für ‘Final Fantasy XIV’
‘Final Fantasy XIV’ Tom Morello Caleb Shomo
Tom Morello, Beartooth-Frontmann Caleb Shomo sowie Lead Composer Masayoshi Soken über den ‘Final Fantasy XIV’-Song ‘Everything Burns’.
Zwischen flammenden Welten und Riff-geladenen Visionen formen Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello, Beartooth-Frontmann Caleb Shomo und Lead Composer Masayoshi Soken einen Song, der gleichermaßen nach dem MMORPG-Universum von ‘Final Fantasy XIV’ als auch unserer brennenden Gegenwart klingt. ‘Everything Burns’ ist eine Kampfansage – musikalisch, politisch, existenziell – und schlägt Funken weit über den Gaming-Kosmos hinaus. Der Sturm in den Pixeln METAL HAMMER: ‘Everything Burns’ ist nicht die erste Kooperation von bekannten Musikern mit ‘Final Fantasy XIV’. Bereits 2024 erschien die Single ‘Give It All’ mit Chrissy Costanza (Against The Current). Wie hat sich die Zusammenarbeit dieses Mal entwickelt? Tom…
Weiterlesen
Zur Startseite