Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Erste Episode von neuer Tony Iommi-Serie auf Gibson-TV

Tony Iommi am 25. Juni 2019 im Birmingham Museum & Art Gallery
Tony Iommi am 25. Juni 2019 im Birmingham Museum & Art Gallery
Foto: Redferns, Katja Ogrin. All rights reserved.
von
Die erste Folge der limitierten Gibson-Dokuserie ‘Tony Iommi: The Godfather of Heavy Metal’ ist ab sofort im Stream auf Gibson-TV erhältlich.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die neue Gibson Films-Dokuserie ‘Tony Iommi: The Godfather Of Heavy Metal’ geht online. Die Dokumentation behandelt das frühe Leben des Black Sabbath-Gitarristen sowie erste Karriereschritte und den nachhaltigen Einfluss, den Tony Iommi auf die Musik hatte.

Erfinder eines Genres

Iommi spricht persönlich über seinen Werdegang. Unter anderem auch über seine Herkunft, die Industriestadt Birmingham und seine frühen Ambitionen, Schlagzeuger zu werden – die er dann aber wieder verwarf, um sich der Gitarre zu widmen. Außerdem erzählt er von dem Fabrikunfall, der ihn zwar zwei Fingerkuppen kostete, dank dem er aber auch einen ganz neuen Sound im Rock und Metal prägte.

Außerdem wird die Gründung Black Sabbaths unter die Lupe genommen. Wie Iommi seine Band-Kollegen Ozzy Osbourne, Bill Ward und Geezer Butler kennenlernte und sie zunächst Blues-Lieder coverten, bis sie einen eigenen „gruseligen“ Sound erschufen. Anhand von Archivmaterial und aktuellen Interviews wird in der Dokuserie aufgeführt, wie die Urväter des Heavy Metal ein neues Genre ins Leben riefen.

Cross - Pin
Cross - Pin Für € 9,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Legenden sprechen über Legenden

In der ersten Folge kommen neben Tony Iommi außerdem unter anderem auch Queen-Gitarrist Brian May, Judas Priest-Frontmann Rob Halford, Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello, Ozzy Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde sowie Osbournes Protegé Yungblud zu Wort. In ihren Beiträgen sprechen sie über das Vermächtnis, das Iommi in der Musikwelt vertritt.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Brian May kommentiert beispielsweise: „Ich weiß nicht, wo Tony sein Zeug hernimmt. Tony ist in jedem. Er ist der Pate des Heavy Metal.“ Zakk Wylde meint hingegen: „Ich war Katholik, als ich das Album aufgelegt habe. Mittendrin wurde ich zu einem ausgewachsenen Satanisten. Und am Ende des Albums konvertierte ich wieder zum Katholizimus, um Gott für Black Sabbath zu danken.“ Und Tom Morello hält Iommi für „den größten Riff-Schreiber aller Zeiten.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

black sabbath Brian May Dokuserie Enstehung GibsonTV Tom Morello Tony Iommi Werdegang Zakk Wylde
Queen: Brian May ist "sehr angetan" von Avatar-Show-Idee
Brian May mit Queen am 8. November 2023 im Chase Center in San Francisco
Brian May und Roger Taylor liebäugeln heftig mit einer Avatar-Produktion von Queen, womit sie wieder mit Freddie Mercury zusammenkämen.
Brian May und Roger Taylor spielen ernsthaft mit dem Gedanken, eine Avatar-Show — wie es ABBA bereits haben und Kiss gerade umsetzen lassen — auch für Queen zu verwirklichen. Dies gaben die beiden Rock-Veteranen kürzlich im Interview bei Big Issue zu Protokoll. Das ganze Thema ist für die zwei Musiker auch emotional, weil sie durch so eine Produktion wieder mit dem 1991 verstorbenen Sänger Freddie Mercury und dem 1997 in Rente gegangenen Bassisten John Deacon gemeinsam auf der Bühne stehen würden — irgendwie. Wiedervereinigung "Freddie ist durch die Musik, die wir uns die ganze Zeit anhören, immer noch am Leben",…
Weiterlesen
Zur Startseite