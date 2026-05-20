Black Sabbath gehören fraglos zu den einflussreichsten Berühmtheiten, die Birmingham hervorgebracht hat. Demnach ist es nicht verwunderlich, sondern eigentlich geradezu logisch, dass die Stadt sich auf ihre Weise dankbar zeigen möchte. Am 3. Dezember 2025 (der Tag, an dem Ozzy 77 Jahre alt geworden wäre) erhielt Ozzy Osbourne daher posthum den „Lord Mayor’s Award“. Nun ist Tony Iommi an der Reihe.

Es ist nicht die erste Auszeichnung, die Iommi in seiner Heimat erhält. Nur wenige Tage vor ihrem Abschiedskonzert und wenige Wochen vor Ozzys Tod erhielten alle vier Originalmitglieder von Black Sabbath die „Freedom Of The City“-Auszeichnung. Diese würdigt die Bedeutung der Band für die kulturelle und musikalische Identität Birminghams, ihre starke Verbundenheit mit der Stadt und ihren anhaltenden Einfluss als Pioniere des Heavy Metal.

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Auch der „Lord Mayor’s Award“ ist eine Auszeichnung für „herausragende Leistungen oder außergewöhnliche Verdienste“. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören eben Tony Iommi und der Vorsitzende des Birmingham City Football Club, Tom Wagner. Im Rahmen der jährlichen Vollversammlung des Stadtrats hat Oberbürgermeister Zafar Iqbal am 19. Mai die Auszeichnungen verliehen.

Tony Iommi wurde im Stadtteil Handsworth geboren und nun für seine herausragenden Leistungen als weltweit anerkannter Musiker, Autor und Produzent geehrt. „Die ‚Lord Mayor’s Awards‘ würdigen das Beste, was Birmingham zu bieten hat“, erklärt Iqbal. „Jeder einzelne Preisträger hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, das Birmingham zu gestalten, das wir alle lieben, unsere Gemeinschaften zu stärken und den Ruf der Stadt auf nationaler wie internationaler Bühne zu festigen.“

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Auf der Website der Stadt heißt es zudem: „Als Gründungsmitglied von Black Sabbath ist Tony als Gründer des Heavy Metal bekannt. Die Auszeichnung erkennt den kontinuierlichen Einfluss an, den das Genre für die kulturelle Landschaft in Birmingham hat. Es hat außerdem das Leben von Millionen Menschen bereichert und die nationale wie internationale Reputation Birminghams gesteigert.“

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