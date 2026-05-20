Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Tony Iommi erhält den „Lord Mayor’s Award“

Tony Iommi am 25. Juni 2019 im Birmingham Museum & Art Gallery
Tony Iommi am 25. Juni 2019 im Birmingham Museum & Art Gallery
Foto: Redferns via Getty Images, Katja Ogrin. All rights reserved.
von
Nachdem bereits Ozzy Osbourne den „Lord Mayor’s Award“ posthum erhalten hat, wird nun auch Tony Iommi die Ehre seiner Heimatstadt zuteil.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Black Sabbath gehören fraglos zu den einflussreichsten Berühmtheiten, die Birmingham hervorgebracht hat. Demnach ist es nicht verwunderlich, sondern eigentlich geradezu logisch, dass die Stadt sich auf ihre Weise dankbar zeigen möchte. Am 3. Dezember 2025 (der Tag, an dem Ozzy 77 Jahre alt geworden wäre) erhielt Ozzy Osbourne daher posthum den „Lord Mayor’s Award“. Nun ist Tony Iommi an der Reihe.

World Tour 1978 - T-Shirt
World Tour 1978 - T-Shirt
von Black Sabbath
Für € 19,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Es ist nicht die erste Auszeichnung, die Iommi in seiner Heimat erhält. Nur wenige Tage vor ihrem Abschiedskonzert und wenige Wochen vor Ozzys Tod erhielten alle vier Originalmitglieder von Black Sabbath die „Freedom Of The City“-Auszeichnung. Diese würdigt die Bedeutung der Band für die kulturelle und musikalische Identität Birminghams, ihre starke Verbundenheit mit der Stadt und ihren anhaltenden Einfluss als Pioniere des Heavy Metal.

Best of Birmingham

Auch der „Lord Mayor’s Award“ ist eine Auszeichnung für „herausragende Leistungen oder außergewöhnliche Verdienste“. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören eben Tony Iommi und der Vorsitzende des Birmingham City Football Club, Tom Wagner. Im Rahmen der jährlichen Vollversammlung des Stadtrats hat Oberbürgermeister Zafar Iqbal am 19. Mai die Auszeichnungen verliehen.

Tony Iommi wurde im Stadtteil Handsworth geboren und nun für seine herausragenden Leistungen als weltweit anerkannter Musiker, Autor und Produzent geehrt. „Die ‚Lord Mayor’s Awards‘ würdigen das Beste, was Birmingham zu bieten hat“, erklärt Iqbal. „Jeder einzelne Preisträger hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, das Birmingham zu gestalten, das wir alle lieben, unsere Gemeinschaften zu stärken und den Ruf der Stadt auf nationaler wie internationaler Bühne zu festigen.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Auf der Website der Stadt heißt es zudem: „Als Gründungsmitglied von Black Sabbath ist Tony als Gründer des Heavy Metal bekannt. Die Auszeichnung erkennt den kontinuierlichen Einfluss an, den das Genre für die kulturelle Landschaft in Birmingham hat. Es hat außerdem das Leben von Millionen Menschen bereichert und die nationale wie internationale Reputation Birminghams gesteigert.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Auszeichnung Award Birmingham black sabbath Ehrung Tony Iommi
Black Sabbath-Aufnahmen: Sharon einigt sich mit 1. Manager
Sharon Osbourne bei den BRIT Awards 2026 in Manchester
Sharon Osbourne hat gute Neuigkeiten zu den frühen Black Sabbath-Demos, die der einstige Manager der Band veröffentlichen wollte.
Letzten Herbst war bekanntgeworden, dass Sharon Osbourne rechtlich gegen Jim Simpson, den ersten Manager von Black Sabbath, vorgeht. Simpson hatte sich um das Quartett gekümmert, als Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward noch unter den Namen Earth firmierten. Über all die Jahre hatte Jim Demoaufnahmen aufgehoben, die die Musiker 1969 eingespielt hatten, und die er im Alleingang als EARTH: THE LEGENDARY LOST TAPES veröffentlichen wollte. Sharon hatte ihrerseits etwas dagegen — doch nun haben sich beide Parteien geeinigt. Wieder zu Hause Dies gab die Ozzy-Witwe in der jüngsten Folge des familieneigenen Podcasts The Osbournes zu Protokoll. "Wir haben uns…
Weiterlesen
Zur Startseite