Kaum jemand hat posthum und in den letzten Jahren seines Lebens so viele Auszeichnungen der Stadt Birmingham erhalten wie Ozzy Osbourne. Nun soll am ersten seiner Geburtstage nach seinem Tod ein weiterer dazukommen.

Die Extra-Meile gehen

Am 3. Dezember, der Tag, an dem Ozzy 77 Jahre alt geworden wäre, soll Ozzy posthum in seinem Namen der „Lord Mayor’s Award“ an Mitglieder der Osbourne-Familie verliehen werden.

Die Bedeutung der Auszeichnung wird auf der Internet-Seite des Stadtrats von Birmingham erläutert. Dort heißt es: „Der Lord Mayor’s Award ist ein Award für ‚hervorragendes Erreichtes oder außergewöhnliche Dienste für die Stadt und die Bewohner Birminghams‘. Die Auszeichnung wird nicht für gewöhnliche Berufe oder Gesellschaftsstände, die erreicht wurden, verliehen. Sie würdigt Menschen, die die „Extra-Meile gegangen sind‘.“

Rekordverdächtig

Der Oberbürgermeister Birminghams, Zafar Iqbal, schrieb auf Instagram unter der Verkündung der Auszeichnung: „Würdigung einer Brummie-Legende: Am 3. Dezember – Ozzy Osbournes Geburtstag – wird seine Familie den Lord Mayor’s Award als ein herzliches Tribut seines Lebens und seiner Hinterlassenschaft erhalten. Von Aston bis auf die Bühnen der Welt hat Ozzy Heavy Metal definiert und dabei bei jedem Schritt seines Weges Birmingham im Herzen getragen. Ozzy Forever!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lord Mayor of Birmingham (@brumlordmayor)

Zuletzt, im Oktober, nahm Tochter Kelly im Namen ihres Vaters den Lifetime Achievement Award entgegen und nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Fans zu bedanken. METAL HAMMER berichtete.

Einige Auszeichnungen Ozzys sind aktuell in der „Working Class Hero“-Ausstellung“ im Birmingham Museum & Art Gallery zu bestaunen. Die Ausstellung ist kostenfrei und läuft bis zum 18. Januar 2026.

Ozzy Osbourne starb am 22. Juli. Sein legendäres Black Sabbath „Back To The Beginning“-Abschiedskonzert fand am 5. Juli im Villa Park in Birmingham statt.

—

