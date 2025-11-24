Ozzy Osbourne-Ausstellung bekommt Zuwachs

Im Juni, einen Monat vor dem Tod Ozzy Osbournes, wurden die vier Mitglieder Black Sabbaths mit dem „Freedom Of The City Of Birmingham Award“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung, die sich im Besitz der Osbournes befindet, ist nun Teil der “Working Class Hero“-Ausstellung im Birmingham Museum & Art Gallery. Sie kann dort bis zum 18. Januar 2026 besichtigt werden.

Zuwachs

Die „Working Class Hero“-Ausstellung ist eine kostenfrei zugängliche Ausstellung der Auszeichnungen Ozzys. Auf der Website des Birmingham Museum & Art Gallery steht: „Diese Ausstellung feiert die Soloauszeichnungen und internationalen Awards des Rock-Ikons Ozzy Osbourne und das künstlerische Schaffen des originalen Black Sabbath Line-ups, das sein Höhepunkt in dem historischen Homecoming-Konzert am Samstag, den 5. Juli im Villa Park fand.“

Die Auszeichnung ist eine Ergänzung zu der Ausstellung, die am 25. Juni debütierte. Die Osbournes leihen dem Museum den Award bis zum Ende der Ausstellung am 18. Januar. Fans können sich die handgeschriebene, eingerahmte Urkunde vor Ort in Birmingham anzusehen.

Die Gründungsmitglieder Ozzy Osbourne, Terence „Geezer“ Butler, Tony Iommi und Bill Ward erhielten jeweils eine Medaille und besagte Urkunde, die sich nun auf Zeit im Bestand des Birmingham Museums & Art Gallery befindet.

Würdigung

Der „Freedom Of The City“-Award gehört zu den ältesten traditionellen Auszeichnungen Englands. Bei dem Award handelt es sich um eine Ehrung des Einflusses, den Black Sabbath auf die kulturelle und musikalische Identität Birminghams hatte. Zudem erhielt jedes Band-Mitglied den Titel des Ehrenbürgers.

Bei Erhalt des Awards sagte Butler: „Dies hier ist eine Stadt der Arbeiterklasse, und wir alle kommen aus der Arbeiterklasse aus Aston. Wir hatten keinerlei Status zu Beginn unserer Karriere, aber Birmingham stand immer hinter uns. Früher machten sich Leute über unseren Akzent lustig, aber wir sind alle stolze Brummies und liebe diese Stadt. Sie ist eine der besten Städte der Welt und wir sind stolz, hier zu sein.“

Iommi ergänzte: „Es ist toll, so eine Auszeichnung zu erhalten. Birmingham ist unser Zuhause und wir lieben das, was Birmingham für uns getan hat. Wir haben die Brücke [Black Sabbath-Brücke] und die Bank [Black Sabbath-Bank] und so. Wir sind sehr dankbar.“

„Ich habe damals eine Ausschreibung in einem lokalen Musikladen ausgehangen“, fügte Ozzy hinzu. „Wenn sich die Jungs daraufhin nicht gemeldet hätten, würden wir hier jetzt nicht sitzen. Es kommt mir vor, als ob die Zeit so schnell vergeht. Es ist toll. Ich muss an meinen Vater denken, der sich verschuldet hat, um mir ein Mikrofon zu kaufen. Wenn er jetzt hier wäre, wäre er sehr stolz. Ich bin ein Brummie und werde für immer einer sein. Birmingham forever!“

Ozzy Osbourne starb am 5. Juli. Sein legendäres Black Sabbath „Back To The Beginning“-Abschiedskonzert fand am 5. Juli im Villa Park in Birmingham statt.

